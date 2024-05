San Juan será sede de la Copa Clausura B de Patinaje Artístico

Este jueves en horas de la tarde, con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, se presentó la Copa Clausura B de Patinaje Artístico, de la cual San Juan será sede. Se trata del primer evento no ciclístico que se realizará en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, según precisó el mismo mandatario provincial.

La competencia se desarrollará del 1 al 7 de junio en el estadio multipropósito ubicado en Pocito, siendo la primera competencia no ciclística que se celebra en dicho lugar, además de ser la primera en el año para ese escenario deportivo.

La copa contará con la presencia de 1200 patinadores de diferentes puntos del país, de los cuales 50 serán de nuestra provincia. La actividad comenzará el próximo sábado 1 y se extenderá hasta el viernes 7, iniciando en todas las jornadas la competencia a las 8:00 y finalizando a las 22:00. El torneo tiene la presencia de damas y caballeros en categorías Senior, Juvenil, Junior, Cadete, Infantil, Tots y Mini.

Este evento es organizado por la Federación de Patinaje Artístico y afines de San Juan, cuenta con la fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje y el auspicio del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El torneo contará con la particularidad que, durante la apertura, el ciclista Willy Lucero realizará una exhibición para que muchos conozcan cómo se pedalea en el velódromo, además de contar toda la semana con un equipo de salud, comandado por Víctor Bocelli, que estará a disposición de los deportistas, y la posibilidad de presenciar stands con productos sanjuaninos en los alrededores del predio.

Marcelo Orrego expresó: “Hablo de lo significa la política deportiva y empiezo por ahí, porque San Juan tiene inexorablemente la visión de tener al deporte como una política de Estado y eso no va a cambiar. Tenemos grandes recursos, no sólo digo desde lo material sino desde lo humano, grandes deportistas y personas que evidentemente ven como yo, en el deporte una mirada de saber que es el instrumento definitivo para que una persona pueda conseguir su logro y realizarse. Tener esta posibilidad de poder disfrutar de este campeonato que va a ser de índole nacional nos da la oportunidad también no sólo de vivir y celebrar una competencia tan hermosa como es la de patinaje artístico, sino también nos da la oportunidad también de poder recibir a 1.200 deportistas que van a ser en general, pero también a muchos que vienen de afuera. Los sanjuaninos dejamos siempre abierta esa ventana de decir que somos buenos anfitriones, nos gusta recibir a la gente, nos gusta que se sientan bien y en ese marco también acompañamos a la política del turismo, por eso hay que abrir bien siempre las puertas”.

Pablo Tabachnik, secretario de Deportes: “Felices de ser sede en San Juan de un evento de esta naturaleza, del patinaje artístico, y en un lugar tan importante y lindo como el velódromo, con el primer evento no ciclístico en este escenario y con el playón multipropósito que va a brillar. Tendremos a muchos patinadores y familias que acompañarán a los deportistas, reafirmando en estos eventos que el deporte es Política de Estado”, indicó el secretario de Deportes.

Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento: “La verdad que desde la Subsecretaría de Alto Rendimiento y la Secretaría de Deportes se está trabajando para que este nacional sea un evento que deje huella, en un lugar tan importante como es el velódromo y por primera vez con un evento que no es de ciclismo. Willy Lucero, ciclista reconocido, el día de la apertura del nacional les va a mostrar cómo se pedalea en el velódromo, va a hacer una exhibición. Además, habrá stands con emprendedores para mostrar San Juan y el turismo, además de contar con un equipo de salud para todos los deportistas”.

Claudio Gallo, presidente de la Federación Sanjuanina de Patinaje Artístico y afines: “Para nosotros es muy importante ejercer esta clase de eventos, me parece que la oportunidad que nos ha dado hoy el gobierno para nosotros es única. Por primera vez tenemos un evento así, con el apoyo que nos ha dado hoy el gobierno. Hemos estado entrenando, hemos hecho clínicas en el lugar, y la verdad que el velódromo es impresionante”.