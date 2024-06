La desesperación de una gloria de San Martín: 'Hace 6 meses no tengo trabajo'

En las últimas horas comenzó a tomar relevancia en las redes sociales una publicación realizada en Facebook por un sanjuanino. Se trata de un ex futbolista del Club San Martín de San Juan, el cual se encuentra sin trabajo desde hace meses, por lo que no puede sustentar a su familia.

Néstor 'Yiyo' Leal, ex Jugador de San Martin, contó en Cien por Hora cuál es la compleja situación que está atravesando desde hace tiempo que fue la que lo llevó a hacerlo público. El entrevistado señaló que desde enero que no consigue por ningún lado algún empleo para cubrir los gastos básicos de su familia.

'Laburaba en la Secretaría de Deportes, cambió el Gobierno y en enero me dejaron sin laburo con la espera de que me dieran trabajo. Hasta la fecha no tengo novedades. Es una situación complicada porque como todas las familias tenemos nuestros gastos. Soy el jefe de familia y se pone cada día más complicado. Lo analicé con mi hija y vimos que no me quedaba otra cosa que pedir trabajo por redes sociales. No se que solución me pueden dar, pero lo que necesito es trabajar', expresó.

Leal se mostró realmente impactado y agradecido por lo que se generó en la publicación que realizó a través de su cuenta personal de Facebook. Allí muchas personas lo apoyaron dándole difusión a su situación y se ofrecieron a darle una mano en lo que necesitara.

'No la estoy pasando de la mejor manera, no pensé que iba a difundirse tanto. Era un pedido como el de cualquier padre de familia que está desesperado. Esta muy complicado el tema laboral. Hay gente que me está dando una mano, inclusive hay compañeros de esa época de futbolista que me está ayudando como así también personas que no me conocen. Me pone muy bien que por más que ellos no tienen el poder para conseguirme un trabajo, me dan apoyo moral y me acompañan en esta búsqueda', manifestó.

Por último, 'Yiyo' aclaró una situación sobre la que muchos le estaban consultando al conocer su realidad. Se trata de que él no tiene ninguna intención de trabajar en el Club San Martín, si bien tiene lindos recuerdos de su paso como futbolista, aseguró que 'no es su lugar'.

'Todos hacen un descargo contra el club, dicen que me den una mano pero a través de los años han pasado muchas cosas. Jugué muchos años en el club pero no ha sido mi lugar. Quiero un trabajo, un sueldo digno y fijo, no es volver al club lo que estoy buscando. Se intentó hablar con los dirigentes en un momento y no se dio. Lo monetario no es lo mismo. Necesito tener un sustento para mi familia, por eso yo siempre rechazaba lo que era la parte de deportes', sentenció.