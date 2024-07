Saluden a los bicampeones de América: reviví el golazo agónico de Argentina

Millones de futboleros y futboleras se quedaron despiertos hasta la madrugada en frente del televisor, para ver si el final de la hermosa historia de Di María en la Selección Argentina terminaba con broche de oro. Gracias a Dios y al sacrificio de todos los convocados, la albiceleste ganó su trofeo continental número 16 gracias a un agónico gol de Lautaro Martínez.

Colombia fue el mejor combinado de la Copa América y en la noche de Miami lo demostró. Fue un partido totalmente cerrado y áspero, donde Argentina no pudo destacar mucho en los primeros 45 minutos. En el complemento, luego de algunos retoques de Scaloni en la disposición de De Paul y Di María en la cancha, se vio una clara mejora del campeón del mundo.

Si bien la albiceleste logró recuperar la posesión de la pelota, en el segundo tiempo pasó lo que nadie quería y lo que muchos temían: Messi se lesionó y tuvo que ser sustituido. En ese momento a todos se les partió el corazón al ver al mejor jugador de la historia del fútbol totalmente quebrado en el banco de suplentes, lamentándose por no poder ayudar a sus compañeros a alzar un nuevo trofeo.

Sin embargo, lejos de afectarlos anímicamente, los jugadores que quedaron en cancha tomaron esto como la posibilidad de sumarle un nuevo título a la carrera de Lionel y conseguir el cierre soñado para la carrera del 'Fideo'. Argentina empezó a imponer condiciones y lo terminó de demostrar en el alargue luego del 0 a 0 en los 90 reglamentarios.

Los cambios de Scaloni surtieron efecto. En una ventana ingresaron Paredes, Lo Celso y Lautaro Martínez, casualmente los tres participantes del gol consagratorio. La jugada comenzó con una recuperación del jugador de la Roma que abrió el balón para el ex Rosario Central. Si bien Gio no había logrado meterse en el partido hasta el momento, concretó una asistencia exquisita para el Toro que terminó de sellar su quinto gol y posiblemente uno de los más importantes de su carrera. La albiceleste se impuso y Colombia no pudo alterar el resultado.

De esta manera Di María concretó lo que había soñado: retirarse de la selección siendo campeón de la Copa América. Por otro lado esta camada consiguió su cuarto título desde que Scaloni está en el banco de suplentes y además Messi se erigió nuevamente como el futbolista que más títulos oficiales ganó con un total de 45.

Reviví las mejores jugadas del partido, sobre todo el golazo agónico de Lautaro Martínez: