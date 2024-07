Mascherano reveló la lista de la Selección Argentina Sub 23 para París 2024

Mascherano dio a conocer los 18 que representarán a la Selección Sub 23 en París 2024.

Con la presencia de Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez como mayores y varias ausencias con aviso, el DT de la Selección Argentina Sub 23, Javier Mascherano, publicó la nómina de 18 nombres convocados para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Poco después de lo que fue la confirmación de que Gerónimo Rulli sería el tercer mayor y de que Valentín Barco no sería cedido por Brighton, el Jefecito decidió finalmente hacer pública la lista de 18 nombres convocados para el evento, además de cuatro jugadores reservados en caso de bajas.

Como ladero de Rulli, el otro arquero citado es el jugador de Boca Leandro Brey, mientras que Fabricio Iacovich de Estudiantes queda reservado como arquero de emergencia. En tanto, la baja de Barco fue suplida con la sumatoria de Julio Soler, de Lanús.

En cuanto al resto de los nombres, no se presentan mayores sorpresas, salvo la ausencia de Pablo Solari de River, quien venía siendo citado pero finalmente no será parte de la citación. En su lugar, aparece el nombre de Giuliano Simeone, jugador del Atlético de Madrid, entre los convocados.

Los cuatro nombres reservados por Mascherano para París 2024 y las ausencias de peso

En paralelo a los 18 nombres citados, aparecen también cuatro jugadores que fueron reservados por el cuerpo técnico, llegado al caso en que sea necesario realizar algún cambio de emergencia.

Allí, además del antes mencionado Iacovich de Estudiantes, aparecen el defensor de Banfield Aaron Quirós y los mediocampistas Federico Redondo (Inter Miami) y Juan Ignacio Nardoni (Racing). Cabe mencionar que, en los cuatro casos, los jugadores permanecerán en sus países a la espera de ser citados, de ser necesario.

En cuanto a las ausencias de peso, la mayoría ya eran conocidas de antemano y la última en saberse fue la de Barco, quien pese al esfuerzo que hizo para ser liberado por Brighton, no logró ser cedido. De igual manera, Manchester United no cedió a Alejandro Garnacho, Porto hizo lo propio con Alan Varela y Aston Villa no permitió que Dibu Martínez sea uno de los mayores.

La lista completa de la Selección Argentina Sub 23 para los Juegos Olímpicos de París 2024

Arqueros

Leandro Brey - Boca

Gerónimo Rulli - Ajax

Defensores

Marco Di Césare - Racing

Julio Soler - Lanús

Joaquín García - Vélez

Gonzalo Luján - San Lorenzo

Nicolás Otamendi - Benfica

Bruno Amione - Santos Laguna

Mediocampistas

Ezequiel Fernández - Boca

Santiago Hezze - Olympiacos

Cristian Medina - Boca

Kevin Zenón - Boca

Delanteros

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Luciano Gondou - Argentinos Juniors

Thiago Almada - Atlanta United

Claudio Echeverri - River

Julián Álvarez - Manchester City

Lucas Beltrán – Fiorentina