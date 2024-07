Los motivos por los que AFA rechaza las SAD en el fútbol argentino

Este sábado 20 de julio llegaron a la provincia de San Juan, nuevamente tres de las cuatro copas que ganó la Scaloneta. En ese sentido una importante autoridad de la Asociación del Fútbol Argentino estuvo presente y habló acerca de las famosas Sociedades Anónimas Deportivas en el país.

Mario Echevarría, secretario de Coordinación de AFA, habló con el móvil de Canal 13 desde el Parque Libertadores de América en el departamento Caucete. El visitante se refirió a este tema tan polémico que empezó a tomar más fuerza cuando el propio presidente argentino, Javier Milei, impulsó su implementación.

'Si hay clubes que quieren ser SAD pueden hacerlo, pueden transformars en eso, pueden hacer lo que quieran. Ahora, para jugar los torneos de AFA por decisión de los 40 votantes no se puede ser un club privado. El actual ha sido un modelo que nos ha dado cuatro campeonatos, así que funciona. Lo que si creo que debemos encontrar es un sistema mixto donde quien quiera invertir pueda hacerlo', expresó.

Seguidamente Echevarría explicó cuáles son las razones que los llevan a rechazar completamente la participación de estas sociedades en los torneos que ellos organizan. Principalmente tiene que ver con una cuestión social, ya que no todos los aspectos del fútbol representan un negocio rentable por lo que tranquilamente estas empresas podrían dejar juveniles en la calle cuando todo deje de ser rentable.

'Si alguien quiere hacer algún negocio en un club, se ponen de acuerdo y lo hacen, pero el manejo tiene que quedar en mano de los socios porque son los que le van a dar durabilidad al club. El privado cuando deje de ser un negocio el club lo va a cerrar, va a poner un supermercado y quedan un montón de pibes en la calle. Al privado no le interesa el fútbol infantil o las actividades que no son rentables, con eso hay que tener cuidado pero siempre estamos abierto al diálogo pero no a la imposición', detalló.

