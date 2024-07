Aseguran que Las Traidoras sabían desde el principio la condición de la Personaría Jurídica

"Las Traidoras aceptaron la condición de tener Personería Jurídica, como no la hicieron no pueden jugar la Copa Argentina".

La gran polémica que se desató y salió a la luz por el equipo de futsal Las Traidoras, tuvo este martes su otra campana. Luciano Rodríguez, presidente de la Liga de Futsal de Santa Lucía, explicó en conversación telefónica con Modo Siesta, que este equipo no pudo seguir avanzando en la Copa Argentina, porque el requisito de la Personaría Jurídica es excluyente y que desde antes del comienzo de la competencia se lo habían aclarado.

'Estuve al tanto de la nota de Canal 13', expresó el presidente de la Liga de Futsal de Santa Lucía. Luego, Rodríguez explicó que todas las ligas tienen un cupo para jugar torneos provinciales, fase provincial, Copa Argentina y Torneo Nacional, y que lo que pasó con este equipo fue que al entrar a la copa sabían que debían contar con la personaría jurídica, y que además se lo recordaron en la previa de la final departamental, la cual luego le ganan a Sol de Mayo, se consagran campeonas y sacan boleto para jugar por una plaza para competir por la misma copa en San Luis, con equipos de esa provincia, Mendoza, La Rioja y Córdoba.

'Tiene que ser como mínimo un club. Ellas son un grupo de chicas, de amigas que nosotros las aceptamos cuando entraron a la liga para que jugaran, con la condición de que tenían que hacerse personaría jurídica. En la nota dicen que nosotros nunca le dimos una mano y no es así, porque siempre estuvimos a disposición de ellas', expresó.

Otra situación que plantearon en la nota con Canal 13 este equipo de futsal, fue que varios equipos de la liga les ofrecieron prestarle su personaría para que puedan disputar esa final. Sobre esta puerta que parecía que se les abría a Las Traidoras, la liga se negó. Rodríguez explicó que el motivo de la negativa fue porque no tienen la condición de club activo. 'Si un club está activo con su comisión y todo lo demás, y la jurídica no la tiene al día puede pedir prestada. Es más, hasta la liga le puede prestar su jurídica, pero ellas al no tener comisión y ser un grupo de amigas que juegan en una liga no la acepta el Consejo Federal', contó.

Rodríguez también aclaró que Las Traidoras no se perdieron de jugar en San Luis el regional, sino una previa instancia que la liga acordó con el subcampeón local y con el campeón de Sarmiento, que se dispute en dos encuentros: uno este martes y otro el jueves 1 de agosto. Quien gane dicho cruce de ida y vuelta, recién ahí tendrá la oportunidad de viajar y competir en el regional en San Luis, que se diputará desde el 9 de septiembre.

Por último, el presidente de la Liga de Futsal de Santa Lucía contó que tras la nota con Canal 13, el equipo y los directivos de la liga mantuvieron una reunión para aclarar los tantos. Las Traidoras se quedaron más tranquilas al entender la situación, mientras que la liga se puso a disposición a darles una mano en todos los trámites que les seguirán exigiendo para poder competir con tranquilidad.