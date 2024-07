Traspié en Jujuy: San Martín perdió y puso en peligo la punta

Un transpié sufrió San Martín de San Juan en Jujuy este domingo 7 de julio. El Verdinegro cayó derrotado por 1-0 en condición de visitante frente a Gimansia de esa provincia. Por la fecha 22 de la Zona A de la Primera Nacional, el puntero puso en riesgo la cima, y espera una mano de Ferro que recibe al segundo: San Martín de Tucumán.

El gol del encuentro lo marcó Francisco Molina a los 10’ de la primera mitad. De ahí en más, los de Concepción que dirige Raúl Antuña no pudieron hacerse fuertes de visitantes para logran auquesea el empate y así traerse un punto a San Juan. No pudieron o no supieron desplegar el buen juego que caracteriza al equipo y eso les costó.

Con esta caída, el elenco sanjuanino perdió un invicto de 14 fechas sin conocer la derrota. Ahora mira de reojo el resultado final que se dará en el partido que dispute el santo tucumano y Ferro, quien pone la casa desde las 19:10. Si los de Tucumán ganan, pasarán al frente en la tabla de posiciones, dejando en segundo puesto a San Martín con 41, mientras que ellos lucirían un punto más.

En la próxima fecha el Verdinegro recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza.