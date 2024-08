¿Cuántos sanjuaninos quedan en carrera en los Juegos Olímpicos?

El 'Chalo' no pudo meterse en la lucha por las medallas.

Los Juegos Olímpicos contaban con la presencia únicamente de 4 sanjuaninos, los que lamentablemente fueron quedando en el camino a medida que pasaban los días de competencia. De esta manera 3 de ellos fueron eliminados y sólo uno queda 'con vida' en el marco de las olimpiadas.

El primero en dar un paso en falso fue el talentoso y reconocido Gonzalo 'Chalo' Molina, durante la tarde del pasado jueves 1 de agosto. El rawsino en las primeras dos series quedó en la séptima posición entre los ocho competidores. En su tercera pasada logró mejorar un poco su performance al quedar quinto.

Sin embargo, eso no le aseguró su paso a Semifinales por lo que tuvo que disputar la famosa 'Last Chance Race' donde si bien empezó en el primer puesto, no pudo mantenerlo. Luego de esto en las últimas horas la Selección Argentina de Vóley Masculino cayó por 3 a 0 ante Alemania.

Esto representó la eliminación del combinado nacional en Fase de Grupos, quedando muy lejos de aquella medalla de bronce cosechada en Tokio 2020. De esta manera el único representante de San Juan es Agustín Bugallo, quien sigue en carrera con Los Leones quienes se medirán ante Bélgica a las 12:30 de este viernes 2 de agosto.