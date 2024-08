La Sub 23 va por Francia en los Juegos Olímpicos: horario, formaciones y dónde verlo

La Selección Argentina Sub 23 de fútbol y su par de Francia jugarán este viernes desde las 16 horas en el Stade de Bordeaux, en el marco de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024. Será un mano a mano picante luego de que la relación entre los países empeorara luego de la canción racista que se filtró en un vivo de Enzo Fernández durante los festejos por el título de la Copa América.

Vale mencionar que la Albiceleste puede meterse en los partidos por la medalla si consigue vencer a los locales, en lo que se espera sea un encuentro con un ambiente hostil. Si gana se medirá el próximo 5 de agosto con el triunfador del cruce entre Egipto y Paraguay (juegan a las 14hs).

Por qué se espera un clima hostil en el duelo entre Argentina Sub 23 y Francia

La relación entre los países empeoró desde la eliminación en octavos del conjunto nacional en el Mundial de Rusia 2018, con la final ganada por la Albiceleste en Qatar 2022 y la canción racista que en un vivo de Instagram de Enzo en el medio, hasta lo acontecido en el certamen actual a partir del escandaloso desenlace del partido con Marruecos y la calentura de los futbolistas argentinos en el post, con reclamo de la AFA incluido.

¿Qué pasó con Marruecos? En el debut de los Juegos, cuando el equipo de Mascherano perdía por un doblete de Rahimi, pero Giuliano Simeone y Cristián Medina le devolvieron, parcialmente, la esperanza. Fue ahí donde comenzó un escándalo sin precedentes: por invasión y bombas de estruendos por parte de los marroquíes, el cotejo estuvo detenido durante casi dos horas. Para colmo, los jugadores volvieron y a instancias del VAR anularon el tanto de la igualdad: el Jefecito y Nicolás Otamendi salieron con los tapones de punta y confesaron que “ni Marruecos quería jugarlo”.

Fue Gerónimo Rulli quien disparó directamente contra Francia en sus redes, una vez consumada la derrota: "Gracias a todos por el aguante y los mensajes, no saben lo gratificante que es representar a nuestro país en una competencia como esta. Ya sabemos a dónde vinimos y cómo nos van a tratar, pero no tengan dudas que vamos a hacer hasta lo imposible por llevar nuestra bandera a lo más alto nuevamente. TODOS JUNTOS!".

La probable formación de Argentina Sub 23 vs. Francia, por los Juegos Olímpicos 2024

Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján o Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Giuliano Simeone, Ezequiel Fernández, Cristian Medina; Thiago Almada; Julián Álvarez y Luciano Gondou o Lucas Beltrán o Santiago Hezze. DT: Javier Mascherano.

El posible once de Francia vs. Argentina Sub 23, por los Juegos Olímpicos 2024

Obed Nkambadio; Chrislian Matsima, Soungoutou Magassa, Castello Lukeba, Bradley Locko; Johann Lepenant, Andy Diouf, Désire Doué, Rayan Cherki, Jean-Philippe Mateta; Alexander Lacazette. DT: Thierry Henry.

Argentina Sub 23 vs. Francia, por los Juegos Olímpicos 2024: dónde ver en vivo y datos del partido.

Hora: 16hs.

TV: TyC Sports y TV Pública.

Estadio: Stade de Bordeaux.