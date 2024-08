Un lujo para los futboleros: podrían llegar Batistuta o Mascherano a San Juan

En los próximos meses, los aspirantes a técnicos de San Juan podrían vivir una experiencia única. La Escuela de DT de Ricardo Dillon celebrará 20 años desde su fundación allá por 2004, y quiere festejarlo obsequiándole a sus alumnos la palabra más que autorizada de alguna figura de elite mundial del fútbol. Según contó el ‘Flaco’ en su visita a Modo Siesta, los apuntados serían Gabriel Omar Batistuta o Javier Mascherano.

El experimentado dirigente contó que son dos anhelos, uno más difícil que el otro, pero con ambos ha tenido y tiene contacto. Por lo que, en el contexto de la celebración de los primeros 20 años de la Escuela de Técnicos Filial San Juan, está organizando un congreso para antes de fin de año, en donde quiere tener a una figura rutilante no solo del fútbol nacional, sino internacional.

Dillon indicó que, si bien al ex Boca y Fiorentina le cuesta las apariciones con público, confía en que la relación que tiene con él, inclinen la balanza para que su llegada a la provincia sea una realidad. De darse, el ex goleador de la Selección Argentina no daría una conferencia ni una charla, sino sería un conversatorio en donde el oriundo de Reconquista accedería a un ida y vuelta con los futuros técnicos. 'No lo veo identificado ni en contra ni a favor de nadie', precisó el dirigente sanjuanino.

Por otro lado, el ex Sportivo y San Martín también se llenó la voz de ilusión y confesó que le gustaría traer a Javier Mascherano. 'Me encantaría traer a Mascherano, tengo contactos', precisó sobre la conexión que tendría con el ex River y Barcelona y actualmente al mando de la Sub 23.

'Lo de Javier es distinto porque hoy es empleado de AFA y seguramente le tienen que otorgar un permiso. En ese caso tendríamos que hablar con Chiqui (por Tapia), del cual también soy amigo', contó el ídolo sanjuanino.

Continuando en tren de confesiones, Dillon contó que sus técnicos ideales para que en la Escuela de Técnicos den una charla son: Jorge Valdano y Gustavo Alfaro. ‘Si tuviera dinero y la posibilidad de traerlos lo haría’, destacó.

La anécdota con Alfaro que lo marcó como técnico:

'Con Gustavo (por Alfaro) tengo una anécdota que la digo siempre en la Escuela de Técnico. Uno puede coincidir o no, pero una vez, estando en Ecuador, vamos a cenar y me pregunta ¿cómo estás con el club. En ese momento estábamos a mitad de tabla, entonces le dije 'estamos bien, hay cosas que me faltan, pero yo voy a morir con la mía', y él me dijo 'vos no tenes que morir con la tuya, vos tenes que vivir con la tuya. Ya tenes que adaptarte, porque no sirve de nada de que uno muera y se vaya de un club o se vaya de un país o de una institución y no pueda imponer sus ideas. Al revés, vos tenes que saber aprender a negociar y saber subsistir a todo tipo de situaciones'

"Yo empecé a estudiar para técnico porque me imaginaba dirigiendo San Martín"