No habrá fútbol este sábado: se suspendió la fecha de Liga de Profesionales

La incesante lluvia que está registrando la provincia de San Juan, sigue cancelando y posponiendo eventos que estaban pactados, lógicamente sobre todo los que se desarrollan al aire libre. Este es el caso de la Liga de Profesionales, cuyos organizadores se vieron obligados a cancelar la fecha que se iba a disputar este sábado.

Se trata de los encuentros que se iban a disputar este 31 de agosto, como parte de esta liga de fútbol amateur que está transmitiendo oficialmente Canal 13 cada martes desde las 17:00. Sin embargo, este torneo donde se desempeñan 100 equipos masculinos y 24 femeninos se verá un poco demorado.

Esto tiene que ver con que las precipitaciones afectaron al campo de juego donde se disputan los encuentros. Al no estar en condiciones óptimas el verde césped, se tomó la decisión de no perjudicar a ninguno de los conjuntos, no arriesgar a los jugadores y no dañar el espectáculo suspendiendo esta jornada.