El Senior de San Martín enfrentará a un Vélez plagado de estrellas

El lunes 5 de agosto desde las 21, el Senior de San Martín se enfrentará a Vélez por la Copa Federal. El choque contra el Fortín plagado de parte de sus leyendas, corresponde a los 16avos de final a los que los de Concepción accedieron tras dejar en el camino a Estudiantes. Darío Amaya, dirigente y arquero del club contó al móvil de Canal 13 las sensaciones de cara al importante partido que tienen por delante.

'Ha costado mucho llegar hasta acá, se ha sorteado dos fases. De por sí, ya estamos marcando el camino, ya estamos marcando historia en lo que es el Senior a nivel de San Juan', precisó el encargado de los tres palos.

Acerca de los rivales, Amaya contó que, en el encuentro de local contra Estudiantes por los 32avos de final, la diferencia de edad la sintieron muchísimo. 'Ellos tenían un equipo sub 35 y nosotros sub 45. Aunque no lo crean, a esta edad se nota la diferencia, pero la verdad es que puedo decir que mis compañeros los pasaron por arriba. Si bien yo estoy al arco, pero el partido que hicieron mis compañeros fue tremendo', aseguró.

El Verdinegro Senior sabe que a esta altura de la copa los rivales serán más complicados, debidos a las figuras que van presentando. Contra Vélez será una buena prueba de fuego para ver cómo responde el equipo como grupo, además de las respuestas futbolísticas que debe mostrar en el verde césped para vencer al Fortín.

Palpitando lo que será el cruce con Vélez, Amaya comentó: 'Para ellos va atajar Sessa o Leyenda. Está el 'Turu' Flores, Pavone, Jonas Gutiérrez, Castromán. Osea todas figuras con pasado en selección nacional y de fútbol europeo, pero bueno nosotros tenemos lo nuestro'. En ese sentido, el arquero sacó pecho por sus compañeros y por él asegurando que tienen dos refuerzos esperándolos en Buenos Aires.

De dejar en el camino al Fortín, el Senior de San Martín tendrá la posibilidad de enfrentar a grandes leyendas de River. En instancias de octavos de final les tocaría el Millonario que contará entre sus filas con D'alesandro y el 'Burrito' Ortega. 'Es otra elite, pero nosotros vamos paso a paso. Me tengo fe y en una de esas damos el batacazo de la Copa Federal', cerró.