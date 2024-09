Canal 13 en Italia: el testimonio de un argentino hincha de Racing que vive en Roma

Canal 13 está en Italia para brindarle a los sanjuaninos y sanjuaninas todas las alternativas de los Wolrd Rollet Games (WRG). De la mano de Claudio Bonomo y Carlos ‘Lacio’ Laciar se conoció el testimonio de un argentino hincha de Racing que hace un tiempo ya que vive en Italia. ‘Lo que más extraño es a mi esposa y a Racing’, soltó con un dejo de añoranza por el exilio elegido.

Santiago Lozizamo es fanático de la Academia. Tal es su amor por el equipo de Avellaneda, que confesó que cuando juega el conjunto dirigido por Gustavo Costas, se va al Coliseo para 'sentir que está en el Cilindro'. Una clara muestra de amor por los colores, pero también de lo que sienten muchos argentinos que eligieron emigrar. En este caso, este sujeto oriundo de Buenos Aires hace un año ya vive en Roma.

La génesis de este encuentro gaucho sobre La Fontana di Trevi se dio porque el racinguista reconoció el escudo de San Martín de San Juan tatuado en la pierna derecha de uno de los amigos de Claudio y Carlos. Helado de por medio, comenzaron a charlar y luego salió la nota, en la que Santiago contó que decidió emigrar porque se cansó de la coyuntura argentina.

La inflación y la inseguridad fueron dos de los factores claves para que la balanza de este argentino radicado en Roma se inclinara hacia el exilio. El hincha de Racing contó que vivía bien en Argentina, pero se cansó de la situación del país. 'No es que vivía mal, vivía bien. Tenía mi casa, tenías mis cosas, pero me cansé de la inseguridad, me cansé de la inflación, me cansé de la situación social general y dije bueno vamos por un cambio de vida'

La esposa de Santiago quedó en Buenos Aires, mientras él hace un año que intenta hacerse camino en la capital de Italia trabajando en un restaurante. Al mes está cobrando un promedio de 1500 a 1600 euros, con lo que, según aseguró el racinguista, alcanza para vivir. En cuanto a al alquiler de una habitación contó que en la actualidad ‘está roto’ y que puede ir entre los 400 a los 1000 euros, mientras que el precio por alquilar un departamento oscila entre los 1000 a 1500 euros. ‘Si elegís vivir en un departamento te alcanza con lo justo’.

Sobre la postura que tienen en Roma sobre Javier Milei, Santiago precisó que algunos extranjeros le aseguran que 'es el futuro mesías de la Argentina', mientras que en el caso de los argentinos con los que les tocó charlar sobre el tema, difieren en su visión sobre el presidente, dependiendo de sus colores políticos. 'A mí me chupan un huevo todos, te lo digo así, lisa y llanamente', soltó entre risas el argentino sobre su postura sobre los políticos argentinos.

Sobre el tema de la inseguridad aseguró es 'muy tranquilo' y que, si bien hay algunos robos, la vida es segura. Consultado sobre si ha impactado en la economía la guerra entre Rusia y Ucrania, Santiago indicó que 'no se siente mucho' y que solo se ven algunas cosas en los precios. 'Han aumentado algunas cosas, pero no una cosa descabellada', sostuvo.