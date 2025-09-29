400 sanjuaninos ya están en Mar del Plata para competir en los Juegos Deportivos Evita

La delegación sanjuanina arribó este domingo a Mar del Plata para participar en los Juegos Deportivos Evita 2025, que reúnen a miles de jóvenes de todo el país. La provincia viajó con ocho ómnibus llenos de atletas, entrenadores y acompañantes, entre los que hay chicos y chicas que vivirán su primera experiencia nacional.

En diálogo con Canal 13 San Juan, el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, expresó la emoción con la que partió la comitiva. “Salimos en ocho ómnibus con muchas esperanzas. Hay chicos muy pequeños que van a vivir su primera experiencia. Es un orgullo poder acompañarlos”, señaló el funcionario.

Lara contó que él ya se encontraba en Mar del Plata esperando la llegada de los colectivos: “Somos 400 personas las que emprendimos viaje. Yo llegué temprano, pero el resto de la delegación está arribando. Estamos muy contentos, sobre todo los padres y familiares que se acercaron a despedir a los chicos en la partida”.

Lara explicó que, a diferencia de otros años, la tradicional ceremonia inaugural fue reemplazada: “Ayer nos notificaron un cambio". En este punto explicó: "Generalmente el acto de apertura se hacía el primer día a las 18:30, pero este año se decidió hacer un acto de cierre el viernes. Hoy será el día de acreditaciones y reuniones técnicas para coordinadores y delegados”.

San Juan participa con una delegación completa, tanto en disciplinas convencionales como en deporte adaptado. No obstante, Lara explicó que hubo algunas bajas de último momento: “Tuvimos dos bajas por cuestiones personales, chicos que no pudieron viajar por problemas familiares. Lamentablemente no se los puede reemplazar porque todo está acreditado y asegurado con anticipación. A pesar de eso, vamos con un equipo completo y muy motivado”.

El subsecretario destacó: “Los intercolegiales también dependen de nuestra subsecretaría. Son programas multitudinarios: participan alrededor de 22.000 chicos en toda la provincia. La semana pasada ya comenzamos actividades en San Martín, Caucete y 25 de Mayo”, contó.