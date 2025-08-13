A horas de la final del newcom, las jugadoras de Pumas sueñan con copar el norte argentino

Los Juegos Evita Provinciales entraron en su etapa final y el equipo Pumas de newcom se prepara para representar a San Juan en la competencia nacional de adultos mayores, que se disputará del 1 al 5 de septiembre en la provincia de Salta.

El newcom, disciplina similar al vóley pero adaptada para personas mayores, combina destreza física con integración social. “El newcom es un deporte para hacer familia, para socializar, para integrar”, destacó Susana Arancibia, técnica del equipo.

Las instancias provinciales comenzaron el 9 de agosto con diferentes disciplinas, como tiro deportivo, y ya definieron representantes para los Juegos Evita Nacionales, que en el caso de los juveniles y deportes adaptados se desarrollarán en Mar del Plata entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre.

En el caso de los adultos mayores, el newcom se perfila como una de las competencias más convocantes. Pumas, que actualmente entrena en el Club Colombia, reúne a jugadores de distintos puntos de la provincia. “Vienen de Chimbas, Rivadavia, Capital, Santa Lucía y hasta de Casuarina. Tenemos jugadoras de 77 y 78 años”, contó Arancibia en el móvil de Canal 13.

La historia de la entrenadora con el newcom comenzó casi por casualidad. “Yo iba a pilates y una profesora me habló de los Evita. No sabía que existían. Empecé a jugar un día que faltaba un jugador y no paré nunca. Decidí estudiar para ser técnica porque quería que el newcom creciera en San Juan. En otras provincias el nivel es muy alto y aquí todavía no era tan conocido”, explicó.

El equipo forma parte de la Liga Sanjuanina de Newcom, fundada por la propia Arancibia, que hoy reúne a más de 30 equipos en la provincia, divididos en categorías y torneos femeninos y mixtos. En esta instancia final, Pumas se medirá con Ala Salvaje, UDA, Tupelí y Jachal.

Con la confianza alta y las ganas, Pumas van por todo. “Más vale que ganamos, vamos nosotros. Con la técnica que tenemos, vamos a salir adelante”, expresó una de las jugadoras.