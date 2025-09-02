Este martes trascendió una noticia que preocupó al mundo Boca. Al técnico Miguel Ángel Russo le detectaron una infección renal. Desde el entono del DT confirmaron que no fue internado, ya que su visita al Instituto Fleni se produjo para que le realizaran estudios, donde le detectaron dicha infección.

Días atrás, el técnico se había realizado análisis que habían descartado esta infección. Sin embargo, en las últimas jornadas, el ex DT de Rosario Central y San Lorenzo, venía manifestando mucho cansancio, por lo que, desde su entorno decidieron que lo mejor era acudir al Fleni.

Los estudios detectaron el problema y se decidió que el entrenador permanezca en la clínica para recibir medicación por vía intravenosa, solamente por unas horas y luego -si la evaluación es satisfactoria- ser liberado para regresar a su casa. Su representante, Carlos Scoles, se hizo presente por la tarde en la clínica y confirmó la información.

Hace pocos días, después del triunfo de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, fue Hugo Gottardi, exayudante de Russo, quien advirtió sobre el evidente cansancio del DT: "Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes". Gottardi también supo pedirle públicamente a Russo que "se deje de joder y disfrute de sus nietos".

Lo cierto es que, más allá de la preocupación normal que puedan tener sus amistades y familiares, el entrenador se encuentra bien y solamente es tratado por una infección urinaria, a la espera de ser liberado este martes mismo y poder regresar al trabajo.