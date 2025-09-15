El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, participó de la presentación oficial del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines y destacó el impacto que tendrá este evento en la provincia, no solo en lo deportivo sino también en lo turístico y económico.

“Estamos haciendo gestiones a nivel nacional e internacional para que más eventos lleguen a San Juan", comentó. "Viajamos y trabajamos en conjunto, pero solo comunicamos lo que ya está confirmado y con contratos firmados, porque de lo contrario sería como ‘aplaudir con una mano’, como dice el gobernador”, expresó el funcionario.

Romero aclaró que no será necesario realizar grandes obras de infraestructura, pero sí trabajos de puesta a punto en la pista del Estadio Aldo Cantoni: “Solo se hará el mantenimiento correspondiente, con tareas de pulido que ya comienzan en los próximos días. El Cantoni estará afectado exclusivamente al Mundial de Clubes hasta el 5 de octubre”.

El ministro destacó que la política provincial busca atraer la mayor cantidad posible de disciplinas deportivas. “Tenemos un nacional de judo que traerá mucha gente, acabamos de realizar una competencia regional de artes marciales y ahora se suma el Mundial de Clubes. Todos estos eventos generan movimiento deportivo y turístico en la provincia”, afirmó.

Según estimaciones oficiales, se espera la llegada de entre 200 y 300 personas, entre delegaciones, autoridades y familiares. “El año pasado, en la Intercontinental, vimos cómo el turismo deportivo impactó directamente en restaurantes, alojamientos y prestadores de servicios turísticos. Incluso muchos visitantes aprovecharon para contratar excursiones en departamentos alejados”, señaló Romero.

Finalmente, el ministro subrayó la visión estratégica que combina distintas áreas: “El gobernador tomó la decisión de unir deporte, turismo y cultura, y fue una medida muy acertada. Esto nos permite trabajar de manera coordinada y potenciar los recursos de la provincia. Somos buenos anfitriones y quienes llegan a San Juan siempre quieren volver”.