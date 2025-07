Alejandro y Marcela son una pareja mendocina que no conoce de distancias cuando se trata de seguir a Los Pumas. Este fin de semana, llegaron a San Juan especialmente para alentar a la Selección Argentina de rugby, y lo hicieron con una sonrisa que hablaba por sí sola.

“Desde siempre, sí. Venimos de Mendoza y él jugaba rugby y bueno, luego, cuando nos pusimos de novios, me hizo amar el rugby”, contó Marcela en el móvil de Canal 13. Alejandro sumó: “Esta mañana llegamos. Almorzamos y ya estamos acá, en esta hermosa provincia”.

Son de los que siguen al equipo donde sea. “Así que donde van Los Pumas, los seguimos”, remarcó Marcela. Aunque el presupuesto no siempre alcanza para todo lo que quisieran comprar en los eventos, no pierden la alegría ni la pasión. “En realidad compraríamos todo, pero bueno... no nos está dando el presupuesto”, comentó entre risas.

Sobre su experiencia en suelo sanjuanino, Alejandro no escatimó en elogios: “San Juan, hermoso. Hermoso todo. Hermoso el evento, muy bien organizado, la verdad que increíble, muy lindo”.

A pesar de que la sede del partido no fue su Mendoza natal, lo tomaron con buena onda: “Esperemos que el próximo año podamos volver a ver a Los Pumas en Mendoza, ya que este año lo ganó San Juan. Pero bueno, somos provincias hermanas... nos merecemos uno cada uno, por supuesto”, cerró Alejandro, quien alguna vez también fue jugador de rugby y hoy vibra cada partido desde la tribuna.