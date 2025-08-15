El partido de Cuarta División entre Marquesado y Peñarol, disputado el 2 de agosto, terminó con incidentes que obligaron a suspender el juego y requirieron la intervención de la Policía. Luego de analizar los informes arbitrales y las actas correspondientes, el Tribunal de Disciplina emitió este jueves su resolución con sanciones para ambas instituciones.

El encuentro, que se jugaba en el marco del torneo de la Liga Sanjuanina, derivó en una pelea entre jugadores que dejó incluso daños materiales. Por este motivo, en el caso de Marquesado, las penalidades fueron las más severas. El director técnico, Esteban Balmaceda, recibió dos años de suspensión.

Además, ocho jugadores del plantel de Cuarta División fueron suspendidos por un año: Castro León, Pablo Agüero, Ramón Poblete, David Rubio, Joel Tapia, Matías Molina, Ulises Molina y Axel Aballay. A esto se suman tres futbolistas, Uriel Tobal, Alejo Castro y Gustavo Ríos, quienes deberán cumplir con una sanción de treinta partidos sin poder jugar.

La institución también fue alcanzada por sanciones económicas. Según lo establecido en el fallo, Marquesado deberá pagar una multa de 150 V.E. durante tres fechas (valor de venta de entradas).

Por el lado de Peñarol, las sanciones fueron menores en cantidad y magnitud, pero también alcanzaron a varios integrantes del plantel. Mariano Pellice fue suspendido por dos partidos, mientras que Marcos Salas, Nicolás Agüero, Felipe Flores y Leonel Sánchez recibieron tres partidos de suspensión cada uno.