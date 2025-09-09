Argentina cayó ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

La Selección Argentina cayó en Guayaquil con Ecuador y cerró las Eliminatorias Sudamericanas con un taspie, que no alteró su primer puesto en la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los anfitriones vencieron con un gol de penal que el experimentado Enner Valencia marcó cuando se moría el primer tiempo.

La Albiceleste no contó con Lionel Messi, que fue desafectado de la convocatoria. Con esa gran ausencia de peso, Scaloni pensó el partido con cambios, respecto a los que golearon a Venezuela en el Monumental.

El partido se presentó complicado de entrada para los campeones del mundo. Ecuador presionaba alto y era el que más intentaba llegar al área rival. Argentina no pudo zafarse de dicha presión y con un mediocampo inconexo e impreciso, no pudo desplegar el juego que lo caracteriza.

Para colmo, a los 31', Baledri calculó mal un pelotazo largo de los locales, que con oficio ganó el experimentado goelador ecuatoriano y se iba solo a enfrentarse al “Dibu” Martínez. Fue ahí que apareció Nicolás Otamendi para derribarlo ganándose la tarjeta roja (Su primera en todo su historia con la celeste y blanca).

Argentina armó línea de 5 con el ingreso de Juan Foyth, pero no pudo aguantar los ataques de Ecuador. El árbitro David Fuentes le cobró penal a NicolásTalgiafico por un discutible cruce en el área con Preciado. Valencia convirtió el tiro desde los doce pasos en el que sería el único gol del partido.

Gran atajada de Dibu

En el segundo tiempo, la Albiceleste intentó asociarse más, pero Ecuador seguía firme en la presión. Sin embargo, una buena noticia llegó para los dirigidos por Scaloni cuando, por doble amarilla, Moisés Caicedo se fue expulsado por una dura entrada.

De ahí, hasta el fin del encuentro, Argentina fue la que mandó en el juego, intentando marcar el empate. El combinado ecuatoriano solo propuso algunos contrataques que encontraron a la defensa bien parada y a “Dibu” atento, quien por esos minutos terminó de convertirse en el mejor de su equipo.

Los ingresos de Franco Mastantuono, que estrenó la mítica 10, y de Julián Álvarez, no lograron desnivelar lo suficiente como para llegar con peligro al arco defendido por Galindez, por lo que la igualdad no llegó y Ecuador cerró las Eliminatorias con un triunfo en casa, ante los campeones del mundo.

Para los de Scaloni, la derrota no le modificó su lugar en la tabla, ni su gran campeonato. Aunque se despidió con una derrota, el balance fue positivo a lo largo del certamen clasificatorio a la cita mundialista.