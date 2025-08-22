Argentina clasificó a la final del vóley Junior Panamericano tras vencer a México
Argentina venció a México por 3-0 en semifinales de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y jugará la final frente a Brasil, en busca de la revancha tras la caída en fase de grupos.
La Selección Argentina masculina de vóley consiguió una victoria clave en las semifinales de los II Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción. El equipo nacional derrotó a México por 3-0, con parciales de 25-21, 25-19 y 25-23, y logró el pase a la gran final de la competencia.
El conjunto dirigido por Damián Arredondo mostró un juego sólido en todas las facetas. Los máximos anotadores del partido fueron Nahuel Rojas y Pablo Denis, quienes sumaron 16 puntos cada uno. A su vez, el sanjuanino Guidi también se destacó con un valioso aporte de 7 tantos en momentos decisivos.
Argentina alcanzó la final con un recorrido positivo en el certamen. En la fase previa, el equipo venció a Cuba (3-2), República Dominicana (3-1) y Guatemala en cuartos de final (3-0). El único traspié se dio frente a Brasil en la ronda de grupos, donde cayó en un ajustado 2-3.
La definición del torneo será un clásico sudamericano. Argentina buscará la revancha frente a Brasil, que ya lo venció en la primera ronda. El partido final está programado para este viernes a las 15 horas, en lo que promete ser un duelo de alto nivel y gran intensidad.