La Selección Argentina masculina de vóley consiguió una victoria clave en las semifinales de los II Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción. El equipo nacional derrotó a México por 3-0, con parciales de 25-21, 25-19 y 25-23, y logró el pase a la gran final de la competencia.

El conjunto dirigido por Damián Arredondo mostró un juego sólido en todas las facetas. Los máximos anotadores del partido fueron Nahuel Rojas y Pablo Denis, quienes sumaron 16 puntos cada uno. A su vez, el sanjuanino Guidi también se destacó con un valioso aporte de 7 tantos en momentos decisivos.

Argentina alcanzó la final con un recorrido positivo en el certamen. En la fase previa, el equipo venció a Cuba (3-2), República Dominicana (3-1) y Guatemala en cuartos de final (3-0). El único traspié se dio frente a Brasil en la ronda de grupos, donde cayó en un ajustado 2-3.

La definición del torneo será un clásico sudamericano. Argentina buscará la revancha frente a Brasil, que ya lo venció en la primera ronda. El partido final está programado para este viernes a las 15 horas, en lo que promete ser un duelo de alto nivel y gran intensidad.