Llegó el día: finalmente, este domingo 28 de septiembre Argentina debutará en una nueva edición del Mundial Sub‑20. El rival a vencer será Cuba; se enfrentarán a partir de las 20:00 en el estadio Elías Figueroa Brander.

El conjunto que dirige Diego Placente tratará de poner a la albiceleste en el lugar que indica la historia. El combinado nacional sigue siendo el equipo que más veces ha ganado el certamen, con un total de seis Copas del Mundo; pero, aun así, ya se cumplen casi 20 años de la última consagración, que fue en Canadá 2007.

En este primer cruce contra los cubanos intentará imponer condiciones para empezar con el pie derecho en la ciudad chilena de Valparaíso, sumando de a tres. Para ello el DT tendrá la difícil tarea de hacer que no se noten las grandes ausencias de jugadores como Mastantuono, Echeverri y Carboni, entre otros, ya que sus clubes europeos no los cedieron para la competición.

Este encuentro comenzará a las 20:00 y contará con la transmisión oficial de DSports y Telefé. Si bien, a priori, es el rival más accesible del grupo D, Argentina necesita cosechar una victoria en este encuentro, ya que sus contrincantes irán de menor a mayor.

Luego de medirse ante los centroamericanos, los de Placente chocarán contra Australia el miércoles 1 de octubre y cerrarán su fase de grupos nada más ni nada menos que contra Italia el próximo sábado 4 de octubre. En ese sentido, como dato curioso, entre las filas argentinas se encuentra Alessio Raballo. Se trata de un delantero italiano de 19 años que juega en el Cremonese de la Serie A, pero que decidió representar a la albiceleste, ya que su madre nació en Argentina; por eso solicitó la doble nacionalidad.