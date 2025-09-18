La Selección argentina de vóley escribió este viernes una página dorada en su historia reciente. En un partido electrizante, el equipo dirigido por Marcelo Méndez derrotó 3-2 a Francia, bicampeón olímpico, y se clasificó a los octavos de final del Mundial que se disputa en Filipinas. Los parciales fueron 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12 en el Coliseo Smart Araneta de Quezon City.

Con este triunfo, la Albiceleste terminó como líder del Grupo C con tres victorias en igual cantidad de presentaciones (ante Finlandia, Corea del Sur y Francia). El resultado no solo significó la clasificación a la próxima instancia, sino también la eliminación de los campeones olímpicos en París 2024. Ahora, Argentina deberá medirse con Italia, segundo del Grupo F, el próximo domingo 21 a las 4.30 de la madrugada (hora argentina), en un cruce decisivo por el pase a cuartos.

El inicio del encuentro mostró la fortaleza del combinado nacional. En el primer set, un ataque de Luciano Palonsky, que rebotó en el bloqueo francés, cerró un 28-26 muy celebrado. El receptor punta fue clave junto a Luciano Vicentín, ambos con 6 puntos en el parcial. En la segunda manga, el equipo argentino volvió a imponerse en un ajustado 25-23, con un ataque efectivo y un sólido desempeño en la red.

Pero Francia reaccionó. Los europeos levantaron su nivel en el tercer set con un ataque más agresivo y se llevaron el parcial por 25-21. Luego, con el aporte de Antoine Brizard y una recepción más ordenada, también dominaron el cuarto capítulo con un 25-20 que llevó el partido al tie break.

En el quinto y decisivo set, Argentina volvió a mostrar su carácter. La conducción de Luciano De Cecco y la potencia ofensiva de Vicentín, máximo anotador con 22 puntos, marcaron la diferencia. La Albiceleste nunca perdió la ventaja y selló el triunfo con un 15-12 que desató la euforia del plantel y los hinchas presentes.

El Mundial 2025 se juega bajo un nuevo formato: participan 32 selecciones, divididas en ocho grupos, con los dos primeros de cada zona avanzando a octavos. En esa instancia, ya están confirmados otros cruces como Polonia-Canadá, Turquía-Países Bajos, Estados Unidos-Eslovenia y Portugal-Bulgaria.

La Selección argentina viajó a Filipinas con 15 jugadores, aunque la nómina oficial se redujo a 14, dejando fuera al central Gustavo Maciel por decisión reglamentaria. La competencia se disputa hasta el 28 de septiembre, con las etapas finales previstas en el Mall of Asia Arena de Pásay, con capacidad para 20.000 espectadores.

El vóley argentino tiene como mayor logro histórico el tercer puesto conseguido en el Mundial de 1982, disputado en el país. Desde entonces, el equipo ha buscado repetir un resultado de semejante magnitud. En esta edición, con victorias resonantes y una eliminación de peso, Argentina vuelve a ilusionarse con hacer historia.