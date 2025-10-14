La Selección Argentina enfrenta a Puerto Rico en el segundo de sus amistosos de octubre por fecha FIFA. Lionel Messi será titular y se producirá el debut de Juan Manuel "Flaco" López, quien acompañará al capitán en la delantera.

Lionel Scaloni decidió darle la oportunidad al delantero que goza de un gran presente en Palmeiras y debutó en Lanús. Con la 16, el "Flaco", sumará minutos tratando de convencer al cuerpo técnico de la Albiceleste de ser tenido en cuenta como tercer nueve, detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

En el arco, el oriundo de Pujato dispuso que Emiliano "Dibu" Martínez sea nuevamente titular; la línea de cuatro en el fondo la conformarán Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi (reemplaza a Cuti Romero), Nicolás Otamendi y Nicolás González, quien arrancará de lateral izquierdo.

En el mediocampo aparecen Giuliano Simeone; Rodrigo De Paul; Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso. Mientras que en el ataque estará a cargo del capitán Messi y el "Flaco" López.

