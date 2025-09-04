Argentina goleó 3-0 a Venezuela en el Monumental y Messi se despidió de las Eliminatorias en casa

La Selección Argentina volvió a brillar en el estadio Monumental y derrotó 3-0 a Venezuela en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con un doblete de Lionel Messi y un tanto de Lautaro Martínez, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó el encuentro de principio a fin y se quedó con un triunfo que consolida su liderazgo en la tabla.

Más allá del resultado deportivo, la jornada estuvo marcada por la emoción: Messi disputó su último partido de local en una Eliminatoria mundialista, un hecho que fue vivido con intensidad por los más de 80.000 hinchas que colmaron el estadio de River Plate.

Con esta victoria, Argentina alcanzó los 38 puntos y ya se aseguró el primer puesto de la clasificación, sin importar lo que ocurra en la última fecha. Su escolta, Brasil, suma 28 unidades, por lo que la Albiceleste jugará ante Ecuador el próximo martes a las 20 en Quito con la tranquilidad de tener asegurada la cima.

En el otro frente, el resultado tuvo un fuerte impacto para la Vinotinto. La derrota de Venezuela, sumada al triunfo de Colombia sobre Bolivia, dejó sin chances al equipo de entrar en los puestos de clasificación directa. Sin embargo, todavía mantiene la posibilidad de acceder al Repechaje. Para ello, deberá vencer a Colombia el martes a las 20:30 en condición de local o esperar que Bolivia no logre la hazaña de ganarle a Brasil en la altura de El Alto.

Argentina celebró, Messi se despidió de las Eliminatorias en casa y el camino rumbo al Mundial 2026 sigue firme para el campeón del mundo.

Los goles

El Himno

La cantante cordobesa Eugenia “La Muela” Quevedo emocionó al cantar el himno en la despedida de Messi. La cantante de la LBC interpretó la canción patria ante las miles de personas que coparon el Monumental.

Formaciones