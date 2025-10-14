La Selección Argentina tuvo una actuación arrolladora en Miami. En el Chase Stadium de Inter Miami, el equipo de Lionel Scaloni goleó 6-0 a Puerto Rico, en lo que fue el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, cerrando de manera brillante la doble fecha FIFA de octubre.

Tal como lo había anticipado en la previa, Scaloni aprovechó el amistoso para probar variantes de cara a la definición de la lista final para el Mundial 2026. En ese contexto, debutaron José López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses, cuatro nombres que buscan ganarse un lugar entre los campeones del mundo.

El encuentro comenzó con dominio absoluto del conjunto argentino, aunque el primer susto llegó temprano: a los 8 minutos, Antonetti remató desde atrás de mitad de cancha y obligó a una gran reacción de Dibu Martínez para evitar un gol histórico.

A partir de ahí, todo fue de Argentina. A los 14', Mac Allister abrió el marcador de cabeza tras una volea de Nicolás González que rebotó en el travesaño tras un intento previo de Lionel Messi. El segundo llegó a los 23', tras una exquisita asistencia del capitán para Gonzalo Montiel, quien definió de volea para el 2-0 parcial.

Con esa habilitación, Messi superó a Neymar y Landon Donovan, y con 59 pases gol se convirtió en el jugador con más asistencias en la historia de las selecciones nacionales.

El tercer tanto llegó a la media hora: tras una gran jugada colectiva, Mac Allister aprovechó un rebote dentro del área y selló su doblete para el 3-0. Puerto Rico apenas pudo inquietar antes del descanso, cuando Rivera probó de media distancia y Dibu contuvo en dos tiempos.

En el complemento, Scaloni movió el banco e hizo debutar a Lautaro Rivero y Aníbal Moreno, en lugar de Otamendi y Lo Celso. Más tarde ingresaron Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Nahuel Molina, reemplazando a Simeone, López y Montiel.

El 4-0 llegó a los 64’: Moreno limpió la jugada hacia la derecha, Molina centró y, tras un rebote en González, Echevarría marcó en contra. Minutos más tarde, Scaloni realizó otro estreno: Facundo Cambeses ingresó por Dibu Martínez, cerrando así una jornada de debuts y rotaciones.

El quinto tanto fue obra de Lautaro Martínez, quien aprovechó una asistencia de Messi y, pese a estar en posición dudosa, definió sin titubear. A los 83’, el propio Messi volvió a brillar con una asistencia de taco, dejando solo al Toro para firmar el 6-0 definitivo.

Con esta goleada, Argentina cerró la gira con puntaje ideal, sin goles en contra y con un plantel cada vez más consolidado, en el que los nuevos valores empiezan a ganar terreno bajo la mirada de Scaloni.

“Fue una buena oportunidad para ver caras nuevas y seguir construyendo el grupo. El equipo respondió”, expresó el DT tras el partido.

La Selección regresará ahora a Buenos Aires para continuar con la preparación rumbo a la próxima ventana de Eliminatorias, donde Scaloni deberá definir los nombres que lucharán por defender la corona mundial en 2026.

