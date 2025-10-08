La Selección Argentina Sub 20 ganó, gustó y goleó. Los pibes que dirige Diego Placente derrotaron 4-0 a Nigeria por los octavos de final de la copa del mundo de la categoría juvenil que se disputa en Chile, clasificándose de gran manera a cuartos de final donde se medirán con México.

La Albiceleste abrió temprano el marcador con el gol e Alejo Sarco a los 2'. El centrodelantero surgido de Vélez recibió un pase e Dylan Gorosito y decretó el 1-0.

El segundo no tardó en caer. Los pibes comenzaron a juntar pases y jugar bien cerca del compañero para ser siempre opción de descarga. Desde ese dominio, Argentina construyó el segundo que lo marcó con un gran tiro libre del delantero de Vélez, Maher Carrizo a los 23'. 2-0, gran y merecida diferencia.

Lo que siguió fue un combinado nigeriano yendo al ataque con vehemencia, a través de pelotazos largos y ganando muchos tiros de esquina. En los últimos tramos del primer tiempo, los muchachos de Placente sufrieron, pero mantuvieron el arco en cero. En este lapso se destacaron los centrales Pierani y Ramírez, con la ayuda de Soler y Gorosito. El arquero Barbi salvó en tres oportunidades lo que hubiera sido el descuento.

En el segundo tiempo Argentina salió con ganas de recuperar el timón del partido, para aumentar la diferencia. A los 53' llegó el tercero, nuevamente obra de Carrizo. 3-0 y se comenzaba a gestar la goleada.

La Albiceleste liquidó la llave de octavos con el gol del recién ingresado Mateo Silvetti a los 66'. El chico nacido futbolísticamente en Newell's y con actualidad en el Inter Miami culminó con una gran jugada un buen contrataque que gestaron sus compañeros. 4-0 y pasaje a cuartos.

El choque con México por los cuartos de final se jugará el sábado 11 de octubre a las 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

