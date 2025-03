Con un golazo de Thiago Almada, la Selección Argentina venció por 1-0 a Uruguay. Por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, La Scaloneta derrotó a La Celeste en el Centenario de Montevideo y sorteó un partido difícil en el que no pudo contar con Lionel Messi por lesión.

El grito argentino se desató a los 68', cuando Julián Álvarez hizo las veces de organizador de juego y lo puso enfrente al arco al ex Vélez, quien sacó un fuerte disparo que se le clavó en el ángulo a Rochet. Fue merecido el triunfo, ya que en todo el segundo tiempo la Albiceleste se mostró enchufada en todas sus líneas y llegó con peligro al área uruguaya.

En el primer tiempo, fue la Uruguay de Marcelo Bielsa la que tomó la iniciativa del juego. Los mediocampistas y delanteros charruas mostraron presión alta y garra para ganarle al mediocampo argentino, evitando así que estos dieran dos pases seguidos.

Los minutos transcurrieron y Uruguay llegaba, pero sin mucho peligro en el arco defendido por Dibu Martínez. Los últimos 15' de la primera mitad del encuentro, los muchachos dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron a jugar, se hicieron dueño de la dinámica del juego y hasta llevaron peligro al área rival.

En el segundo tiempo fue otro cantar para Argentina, respecto a cómo había comenzado el encuentro. La Selección se enchufó, mejoró su versión de los últimos minutos del primer tiempo y comenzó a llevar peligro serio al arco. Sin embargo, no fue hasta los 68' que el campeón de la Libertadores con Botafogo puso en ventaja al combinado nacional.

Lo que siguió fue una Argentina que en todas sus líneas se mostró sólida y creativa. Pases entrecortados, quites precisos, despejes, duelos ganados y chances creadas. A la mucha atención, el gran despliegue y el vuelo futboliístico característico le faltaba el gol que liquidara el partido, pero no llegó.

Lo único negativo de este clásico que ganó la Albiceleste fue la expulsión de Nicolás González. El ex Argentinos despejó una pelota, pero no vio que Naitan Nandez venía a cabecearla, y con su botín le dio de lleno a la cabeza del ex Boca.

Finalmente, el árbitro Juan Gabriel Benitez marcó el final del encuentro, en el que Argentina consiguió tres puntos importantísimos para sus aspiraciones de clasificarse al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

La Scaloneta marcha sigue más puntera que nunca con 28 puntos. Detrás suyo quedaron Ecuador con 22, Brasil con 21 y en cuarto lugar quedó Uruguay con 20. Argentina puede lograr la clasificación en el clásico con Brasil, el cual se jugará el martes desde las 21 en el Monumental. Para ello, deberá ganarle a su clásico rival y esperar a que los demás que lo persiguen no sumen de a tres.



