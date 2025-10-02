La Selección Argentina Sub 20 se clasificó a octavos de final de la Copa Mundial de la categoría que se juega en Chile. Los muchachos que dirige Diego Placente derrotaron 4-1 a Australia por segunda fecha del Grupo D.

Así como hicieron en el debut, los pibes de la Albiceleste abrieron temprano el marcador. El goleador Alejo Sarco marcó el 1-0 a los 3', luego incrementó la diferencia Tomás Pérez a los 45'.

Argentina dominaba en todos los aspectos el partido, pero una mala salida de Barbi posibilitó el gol australiano. A los 69' Bennie marcó el descuento y puso suspenso en el encuentro y la clasificación argentina a la próxima ronda.

Al inesperado golpe, los pibes dirigidos por Placente reaccionaron con el buen fútbol que ya habían demostrado en la primera fecha contra Cuba. Ian Subiabre marcó el 3-1 a los 93' (el segundo en el campeonato), mientras que Santino Andino a los 95', convirtió el resultado en goleada, en la agonía del partido.

Con este resultado, Argentina se metió en octavos. Lo que le queda es el tercer encuentro con Italia, con el cual cerrará el Grupo D. Este partido se disputará el sábado desde las 20, y será importante para elegir al primero y segundo de la zona. La Albiceleste lidera con 6 puntos, mientras que el seleccionado europeo luchará con Cuba por el segundo o tercer puesto.