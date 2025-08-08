Un argentino volvió a hacer historia en el boxeo internacional. Mirco Cuello se consagró campeón mundial en Libia al vencer por nocaut al mexicano Sergio Ríos. El púgil conquistó el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Al vencer al mexicano, Cuello se sumó a los campeones del mundo en boxeo que tiene Argentina en la actualidad a Pumita Martínez.

El boxeador santafesino, de 24 años, lo pasó por arriba al mexicano. La paridad en el combate duró apenas dos minutos. Antes del cierre del primer round, logró tirar al "Chakal", quien sobrevivió y salió al segundo asalto.

Mirco lo tiró de nuevo y, poco después de que su rival se puso de pie, dio el golpe de gracia con un espectacular gancho al hígado: una categórica y soberbia definición para consagrarse campeón del mundo.

Con este triunfo, el santafesino conquistó el título mundial interino de la AMB de la categoría pluma. Es el segundo argentino campeón del mundo en la actualidad (junto a Fernando "el Pumita" Martínez, dueño del cinturón AMB supermosca) y es el 43° en toda la historia del boxeo nacional.

Mirco Cuello, flamante campeón mundial interino pluma de la AMB, quedó apenas a un escalón de Nick Ball (22-0-1/ 13 KO), el campeón regular de la entidad. El británico se medirá con Sam Goodman el 16 de agosto en Arabia Saudita. ¿Será su próximo rival?