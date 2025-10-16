La Selección Argentina Sub 20 venció a Colombia por la mínima y jugará la final luego de 18 años. La albiceleste que dirige Diego Placente superó 1-0 al combinado cafetero por la segunda llave de semifinal del Mundial de la categoría que se disputa en Chile y el domingo 19 de octubre a las 20 se medirá con Marruecos para definir al campeón.

En un encuentro que se presentó complicado para ambos lados, el gol de la victoria llegó a los 72' tras un na gran jugada de Gianluca Prestianni que soltó para Mateo Silvetti, quien definió suave al palo derecho del arquero colombiano, que apurado por atorarlo no logró su cometido. 1-0 y mucho por jugarse.

Luego del tanto del compañero de Lionel Messi en Inter Miami, Argentina trató de hacerse con la pelota, para no tomar riesgo. En su afan de llevar el partido lo más lejos posible de Barbi, los pibes de Placente mostraron una gran madurez para enfrentar esos minutos finales. Por el lado colombiano, la desesperación les jugó una mala pasada, ya que a los 79' fue expulsado Renteria, vía revisión por tarjeta verde solicitada por el técnico argentino.

La Albiceleste jugará la final contra Marruecos, quien viene de superar a Francia en la otra llave de semis. El equipo africano venció por 5-4 a los europeos, luego de que los 90' terminaran 1-1.

La tarea del plantel argentino es muy importante para el fútbol argentino, ya que Argentina, regresa a la final del mundial de esta categoría luego de 18 años. La selección con más mundiales (6) buscará la copa que levantó por última vez en 2007 de la mano de Sergio “Kun” Agüero, Ángel Di María y Sergio “Chiquito” Romero.