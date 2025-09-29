Los nervios del debut fueron superados por los muchachos argentinos en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. La Selección Argentina que dirige Diego Placente venció a Cuba por 3-1 y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo D.

Los pibes argentinos dominaron desde el comienzo. A los 3' Alejo Sarco (Bayer Leverkusen) marcó la apertura del marcador tras una muy buena combinación entre Santino Andino (Godoy Cruz) y Maher Carrizo (Vélez). 0-1 y todo un partido por delante.

Cuando todo parecía indicar que la Albiceleste dominaría totalmente el encuentro, desde el resultado con una goleada y el trámite del juego con una tranquila poseción, un error arbitral cambió el partido. A los 10' Muhammad Nazmi bin Nasaruddin, decidió expulsar a Santiago Fernández (Talleres). El cuerpo técnico argentino decidió utilizar la tarjeta verde para solicitar la revisión de la decisión, pero a instancias del VAR, el arbitro mantuvo su decisión.

La expulsión obligó a Placente a realizar una modificación temprana. El chico del Tomba salió para dejarle el lugar a Teo Pagano (San Lorenzo).

A pesar de quedarse con diez, Argentina segúia dominando el trámite de juego y creando situaciones de peligro. Sin embargo, el árbitro volvió a incidir en contra de los pibes de Placente, cuando el arquero cubano se llevó puesto al goleador Sarco. El banco argentino utilizó nuevamente la tarjeta verde, pero nuevamente, la autoridad del partido volvió a sostener su decisión, negándole de esa forma un penal.

La Albiceleste continuó atacando y tuvo su premio. Álvaro Montoro (Botafogo) armó una linda jugada que desencadenó en un pase a Carrizo que habilitó a Dílan Gorosito (Boca) quien de primera envió un centro que con enorme categoría conectó de cabeza Sarco. 0-2 y mayor tranquilidad para el combinado nacional.

El resto del primer tiempo estuvo marcado por una Argentina atacando y logrando llevar serio peligro al área cubana. Sin embargo, un nuevo balsazo de agua fría recibirían los dirigidos por Placente. Cuba acortó distancia en un tiro de esquina en el que marcó Karel Pérez. 1-2 y suspenso.

En el segundo tiempo la Albiceleste comenzó dominando la pelota, y así el trámite de juego. Miltón Delgado (Boca) se hizo eje y junto a sus compañeros comenzaron a juntar pases y crear situaciones de peligro.

Más allá de un susto, Argentina no sufrió, ya que Cuba no pateó al arco. Sin embargo, los muchachos no lograban el gol que liquidara el encuentro.

En el cierre del partido la Albicileste liquidó el partido con un gran golazo de Ian Subiarbre (River) que a los 89' sacó un fuerte remate casi sin ángulo que se coló entre el palo derecho y el arquero. 1-3 e importante victoria en el debut.