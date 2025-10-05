Mundial Sub 20
Argentina venció a Italia con un golazo de Gorosito
Los pibes, dirigidos por Diego Placente, derrotaron al combinado europeo y se aseguraron el primer puesto. El lateral de Boca marcó a los 74'.
La Selección Argentina Sub 20 derrotó por la mínima a Italia y se aseguró el primer lugar del Grupo D del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. En el cierre de la zona, los pibes dirigidos por Diego Placente vencieron gracias al gol de Dylan Gorosito a los 74' y terminaron con puntaje perfecto.
La Albiceleste había arribado al encuentro ya clasificado, y con esta victoria, se quedó con el primer lugar de la zona con puntaje perfecto y deberá esperar que finalice toda la fase de grupos para conocer a su rival, ya que se medirá contra uno de los mejores terceros.