La Selección Argentina Sub 20 disputará la final del Campeonato Mundial de la categoría frente a Marruecos este domingo 19 de octubre. El encuentro se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, desde las 20:00.

El equipo dirigido por Diego Placente llega invicto y con una actuación sobresaliente: suma seis victorias consecutivas. En la fase de grupos venció a Cuba, Australia e Italia, y en los cruces eliminó a Nigeria, México y Colombia. Alejo Sarco, con cuatro goles, es el máximo artillero del conjunto nacional y una de las figuras destacadas del certamen.

Del otro lado, Marruecos atraviesa una campaña histórica. Dejó en el camino a potencias como España, Brasil y Francia —a la que venció por penales en semifinales— y buscará levantar por primera vez el trofeo mundial de la categoría.

La gran final será transmitida en vivo por DSports y Telefe para toda la Argentina. El seleccionado nacional intentará conquistar su primer título mundial Sub 20 desde aquel inolvidable campeonato en Canadá 2007.