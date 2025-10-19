Argentina vs. Marruecos Sub-20: mirá en qué horario y dónde ver la final del Mundial
El equipo de Placente va por la gloria ante Marruecos, que hizo una campaña histórica.
La Selección Argentina Sub 20 disputará la final del Campeonato Mundial de la categoría frente a Marruecos este domingo 19 de octubre. El encuentro se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, desde las 20:00.
El equipo dirigido por Diego Placente llega invicto y con una actuación sobresaliente: suma seis victorias consecutivas. En la fase de grupos venció a Cuba, Australia e Italia, y en los cruces eliminó a Nigeria, México y Colombia. Alejo Sarco, con cuatro goles, es el máximo artillero del conjunto nacional y una de las figuras destacadas del certamen.
Del otro lado, Marruecos atraviesa una campaña histórica. Dejó en el camino a potencias como España, Brasil y Francia —a la que venció por penales en semifinales— y buscará levantar por primera vez el trofeo mundial de la categoría.
La gran final será transmitida en vivo por DSports y Telefe para toda la Argentina. El seleccionado nacional intentará conquistar su primer título mundial Sub 20 desde aquel inolvidable campeonato en Canadá 2007.