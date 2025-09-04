La Selección Argentina ya tiene todo listo para enfrentar a Venezuela este jueves en el Estadio Monumental, en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En un partido cargado de simbolismo —será el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país por Eliminatorias—, Lionel Scaloni apostará por una formación con mayoría de titulares y algunas sorpresas.

Entre las novedades más destacadas, Franco Mastantuono se mete por primera vez en el equipo inicial, ganándole la pulseada a Nicolás Paz en el mediocampo. El juvenil, una de las mayores promesas del fútbol argentino, vivirá un debut soñado como titular junto al capitán albiceleste.

En defensa, el DT mantendrá a su estructura habitual con Dibu Martínez bajo los tres palos, y una línea de cuatro que tendrá a Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, quien será titular a pesar de arrastrar algunas molestias físicas. El cuerpo técnico confía en que llegue en condiciones.

En el mediocampo, además de Mastantuono, estarán dos nombres infaltables en el ciclo Scaloni: Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

La ofensiva será liderada por Messi, que dirá adiós a las Eliminatorias en territorio argentino. Estará acompañado por Julián Álvarez, de gran presente en Europa, y Thiago Almada, que se impuso en la lucha por el tercer lugar de ataque, dejando en el banco a Lautaro Martínez.

Formación confirmada

Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni