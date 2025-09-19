Argentina ya confirmó la lista para el Mundial Sub-20 de Chile

Es oficial: Diego Placente entregó la lista de 21 convocados de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile de la categoría, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Hay siete futbolistas del exterior.

Como se esperaba, algunas de las figuras ausentes son Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), quienes no fueron cedidos por sus equipos.

Del exterior, hay siete citados: Alain Gómez (arquero nacido en España e hijo de madre argentina, quien pertenece al Valencia), Julio Soler (del Bournemouth, el únio que ya tuvo citación en la Mayor), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (flamante refuerzo del Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica).