Luego de una contundente victoria ante Venezuela, la Selección Argentina ya se enfoca en su próximo compromiso frente a Ecuador, que marcará el cierre de su participación en las Eliminatorias para el Mundial 2026. La principal novedad es la ausencia de Lionel Messi, quien no viajará con el equipo y se espera que Lionel Scaloni realice varias modificaciones en la formación titular.

Ante la baja de Messi, figuras como Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se perfilan para entrar al equipo. Martínez, quien marcó un gol en su reciente aparición, y Mac Allister, que se recupera de una molestia muscular, podrían tener la oportunidad de iniciar el encuentro.

En la defensa, se espera el ingreso de Leonardo Balerdi para reemplazar a Cristian "Cuti" Romero, quien no estará disponible por suspensión tras ser amonestado en el partido anterior. Otros jugadores que podrían ganar un lugar son Julián Álvarez y Nicolás González, quien tuvo un buen desempeño en el último partido y cuenta con la plena confianza del entrenador.

El partido se jugará en la ciudad de Guayaquil, una decisión del director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, para que su equipo se mida en "iguales condiciones" ante el campeón del mundo, evitando la ventaja de la altura de Quito. La Selección viajará el lunes a Ecuador, y se espera que Scaloni brinde más detalles sobre la alineación definitiva en la conferencia de prensa previa al viaje.