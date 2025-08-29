En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, River y Unión protagonizaron un encuentro intenso que terminó 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, llevando la definición a la tanda de penales. Con este resultado, el Millonario logró la clasificación a los cuartos de final, donde se medirá con Racing.

Durante el partido, ambos equipos tuvieron pocas ocasiones claras de gol. En los instantes finales del tiempo regular, Tagliamonte le negó de manera notable el gol a Miguel Borja, mientras que en el contragolpe Nicolás Palavecino desperdició una oportunidad frente a Armani, definiendo por encima del travesaño.

La definición desde los doce pasos tuvo un momento crucial: Franco Armani detuvo los remates de Gamba y Fascendini, manteniendo vivo a River en la tanda. Por otro lado, Martínez Quarta falló su penal, aumentando la tensión en la serie. Finalmente, Gonzalo Montiel definió al medio en el quinto tiro para darle la victoria y el pase a los cuartos a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Con esta clasificación, River continúa su camino en la Copa Argentina, confiando en la seguridad de Armani bajo los tres palos y la eficacia de sus penales como claves para avanzar en el torneo.