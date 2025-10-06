El fútbol sanjuanino quedó manchado este fin de semana por un hecho lamentable. En la cancha de Sarmiento de Zonda arrojaron una bomba de estruendo que dejó sin un ojo a un hombre y afectó a un niño que sufrió importantes lesiones. Un testigo relató cómo se dieron los hechos.

Emiliano Tejada, periodista deportivo de San Juan, estuvo presente en la cancha en donde se medía el conjunto local con Juventud Zondina. En este cruce dominical todo se desarrollaba con normalidad hasta que hubo que hacer un lateral cuando el resultado transitorio era de 1 a 1.

“Hicieron el lateral y se empezó a escuchar un grito desesperante desde atrás de uno de los arcos. La gente empezó a pedir ayuda a los médicos. Antes de eso se había escuchado una explosión porque tiraron una bomba de estruendo que no se por qué tardó mucho en explotar”, relató.

Los alaridos que provenían de las tribunas tenían que ver con que un hincha identificado como Maximiliano Campillay, de unos 35 años, perdió un ojo por el estallido. Sumado a esto, un menor de edad también sufrió lesiones.

“El estallido afectó a un hombre que lamentablemente terminó perdiendo un ojo y después vimos que un nene también resultó herido. Los atendieron muy rápido los médicos que estaban en la ambulancia que había por el partido. Primero se llevaron al hombre al hospital y después al nene”, contó Tejada.

Por el momento lo que ha trascendido es que Campillay también sufrió quemaduras severas tanto en la cara como en las manos, además de tener un oído afectado. En el caso del niño, habría sufrido un traumatismo de cráneo junto a otras lesiones que no fueron detalladas.