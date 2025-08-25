El anexo de la Legislatura provincial fue escenario de la primera jornada de capacitación para replicadores del deporte adaptado, organizada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas. El objetivo es difundir la práctica deportiva inclusiva tanto entre personas con discapacidad como quienes no la tienen.

Julián Suraci, director de la dirección, explicó a Canal 13 la importancia de esta iniciativa: “La jornada busca dar una pequeña capacitación a directivos de instituciones escolares y alumnos, para que conozcan las disciplinas disponibles y nos ayuden a difundir el deporte adaptado en la comunidad”.

El programa apunta a que más jóvenes se animen a practicar deporte, no necesariamente de alto rendimiento. “Surgió de la necesidad de seguir acercando chicos a las disciplinas y que se animen a practicar deporte. También promovemos la práctica recreativa, no solo competitiva”, indicó Suraci en este medio.

La convocatoria tuvo una excelente recepción: “Estaba planeado para 40 escuelas y la inscripción fue bastante buena. Estamos muy conformes con el resultado”, destacó. Los talleres son impartidos por profesores y coordinadores de cada disciplina, quienes combinan aspectos competitivos y recreativos para mostrar el valor del deporte más allá de la competencia.

Suraci subrayó los beneficios del deporte adaptado: “El deporte no es solo competir, sino también compartir con amigos, salir de casa, aprender disciplina, constancia y esfuerzo. Todos podemos practicar deporte, cada uno en lo que pueda, pero siempre activos”.

Además, adelantó que San Juan ya cuenta con su representante para los Juegos Evita a nivel nacional: “El deporte adaptado ya tiene todo el selectivo completo y nos pone muy contentos porque vamos a ir completos”, concluyó.