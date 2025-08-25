Así fue la primera jornada de replicadores del deporte adaptado en San Juan
El programa tiene como objetivo que más jóvenes se animen a practicar deporte, no necesariamente de alto rendimiento
El anexo de la Legislatura provincial fue escenario de la primera jornada de capacitación para replicadores del deporte adaptado, organizada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas. El objetivo es difundir la práctica deportiva inclusiva tanto entre personas con discapacidad como quienes no la tienen.
Julián Suraci, director de la dirección, explicó a Canal 13 la importancia de esta iniciativa: “La jornada busca dar una pequeña capacitación a directivos de instituciones escolares y alumnos, para que conozcan las disciplinas disponibles y nos ayuden a difundir el deporte adaptado en la comunidad”.
El programa apunta a que más jóvenes se animen a practicar deporte, no necesariamente de alto rendimiento. “Surgió de la necesidad de seguir acercando chicos a las disciplinas y que se animen a practicar deporte. También promovemos la práctica recreativa, no solo competitiva”, indicó Suraci en este medio.
La convocatoria tuvo una excelente recepción: “Estaba planeado para 40 escuelas y la inscripción fue bastante buena. Estamos muy conformes con el resultado”, destacó. Los talleres son impartidos por profesores y coordinadores de cada disciplina, quienes combinan aspectos competitivos y recreativos para mostrar el valor del deporte más allá de la competencia.
Suraci subrayó los beneficios del deporte adaptado: “El deporte no es solo competir, sino también compartir con amigos, salir de casa, aprender disciplina, constancia y esfuerzo. Todos podemos practicar deporte, cada uno en lo que pueda, pero siempre activos”.
Además, adelantó que San Juan ya cuenta con su representante para los Juegos Evita a nivel nacional: “El deporte adaptado ya tiene todo el selectivo completo y nos pone muy contentos porque vamos a ir completos”, concluyó.