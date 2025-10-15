El Club Atlético General Sarmiento se prepara para un "lindo y gran desafío": su debut en el Torneo Regional Amateur Federal 2025. El equipo sarmientino, que integra la edición con 11 clubes sanjuaninos en un certamen que supera los 300 equipos en todo el país, se estrenará este domingo con un clásico departamental.

El periodista Polo Quiroga visitó la cancha de la institución y, durante un parate del entrenamiento, conversó con el director técnico, Víctor Cornejo, quien palpita el inicio del torneo con gran expectativa.

Debut de clásico

El primer desafío para el Atlético General Sarmiento será el próximo domingo 19 de octubre enfrentando nada menos que al Atlético General Belgrano. "Es un lindo desafío el comenzar con un clásico", afirmó Cornejo, visiblemente entusiasmado. "Vamos a trabajar para dar lo mejor ese día", agregó.

Cornejo cuenta con un cuerpo técnico definido para afrontar la doble competencia: Gerardo Más como preparador físico y Agustín Cortez como ayudante de campo.

Refuerzos

A la hora de armar el plantel, el DT solicitó refuerzos puntuales, centrados en el ataque y la defensa. "Pedimos un arquero y un delantero", comentó Cornejo, confirmando que hasta el momento se ha sumado un nombre importante: Chaparro, un delantero proveniente de Juventud Zondina.

Actualmente, el cuerpo técnico trabaja con una lista de 40 jugadores, con la idea de armar una base sólida que compita tanto en el torneo local como en el Regional, para luego comenzar un sistema de rotación.

Víctor Cornejo se mostró muy optimista respecto al potencial de los futbolistas del departamento: "En el fútbol sarmientino hay buenos valores, hay que dedicarle trabajo porque no tenemos nada que envidiarles a los demás clubes", sostuvo, marcando un claro compromiso con el desarrollo del talento local de cara a esta importante competencia federal.