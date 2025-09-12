Las obras para recuperar el mítico autódromo El Zonda, “Eduardo Copello”, marchan a buen ritmo y en esta oportunidad todo indica que será una realidad la reapertura del considerado mejor autódromo del país. La novedad es que ya hay fecha para que los motores vuelvan a rugir y se esperan dos categorías que puedan estar presentes.

Las tareas que se vienen desarrollando son la extensión de un paredón en la zona en la que se encuentra el gran arco que se montó cuando se desarrollaba allí la Fiesta Nacional de Sol. Desmontar la estructura es sumamente costosa y otro interrogante que se abre es qué utilidad se le puede dar.

Dentro de las medidas de seguridad que la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino, además del paredón, se contempla una extensión de leca en “La horquilla” y mejoras en sectores de pianitos. Además, frente “La viborita” deben retirarse unos centímetros del pie de la montaña, para reducir el grado de peligrosidad.

“Está en buen estado el autódromo. Nos hicieron trabajar en unos muros de contención de hormigón armado. Se está trabajando en los sanitarios, la zona de boxes, tejido de alambrado perimetral, tablas en las tribunas y algo de la pista, pero está en buenas condiciones”, reveló el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea.

Desde la CDA deben regresar a realizar una inspección y si bien marcaron unos 10 puntos que debían mejorarse, dejaron entrever que cumplidas las requisitorias de los 4 puntos más importantes, el “Ocho zondino” podría recibir las categorías nacionales. Esto implica que finalizado el fin de semana de competencia, se continuaría trabajando en el autódromo para dejarlo con todas las exigencias cumplidas, lo que le daría apertura y actividad permanente al trazado.

Con un importante número de trabajadores desarrollando las tareas para dejarlo en condiciones, el fin de semana que llegará la categoría nacional será el fin de semana del 11 y 12 de octubre, apenas días después del aniversario de su inauguración (8 de octubre de 1967). La idea es que llegue el TC2000 para compartir pista junto las divisionales del Zonal Cuyano, pero también se abrió la posibilidad que la categoría en competir sea el Top Race.

Ambas categorías están manejadas por la misma empresa y si bien el calendario de carreras distribuidas ese fin de semana le corresponde al Top Race, el fin de semana siguiente le pertenece al TC2000, por lo que podrían invertirse las fechas.

Si bien son dos categorías que vienen de capa caída durante los últimos años, más con la disputa que tienen con la ACTC que conduce Hugo Mazzacane (armó una categoría similar paralela), sería una gran oportunidad para que la reapertura de El Zonda sea retributiva para el autódromo y la categoría. Es que el sólo hecho de que el “Eduardo Copello” vuelva a tener motores rugiendo, promete ser sumamente convocante y un gran marco de público le vendría excelente al TC2000. Mientras tanto, la participación de corredores sanjuaninos en el Zonal Cuyano, le darán un extra para que la comunidad tuerca vuelva a congregarse a los pies del cerro.