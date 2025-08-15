Axel, el sanjuanino que se consagró tras vencer al favorito en MMA

El luchador sanjuanino Axel Palacios, quien entrena hace solo dos años, logró una impresionante victoria en la categoría de artes marciales mixtas (MMA) en un evento de alto nivel en un hotel de Merlo, San Luis. Palacios se impuso sobre el favorito local, demostrando el gran avance y crecimiento del MMA en la provincia de San Juan.

En una entrevista exclusiva con el móvil de Canal 13, Axel compartió su entusiasmo: "Fue una experiencia muy bonita. Los oponentes eran muy fuertes y técnicos". Describió el evento como "el mejor escenario de UFC", resaltando la calidad y profesionalismo del combate.

Axel comenzó su carrera deportiva en la lucha olímpica, una disciplina en la que se destacó a nivel nacional e internacional. Sin embargo, su pasión lo llevó a explorar el MMA: "Me gustaba la lucha olímpica, pero después me pasé al MMA porque algo me atrajo". Esta transición no fue casual, ya que, según relató, siempre le había expresado a su profesor su deseo de practicar esta disciplina. "Se me dio la oportunidad y acá estoy", afirmó.

El profesor de Axel, Alberto Durán, destacó que la combinación de la lucha olímpica con el kick boxing, disciplina que el joven también práctica, es lo que le permite competir con éxito en este tipo de torneos de alta exigencia, donde se enfrenta a luchadores de todo el país con gran técnica. "La persona tiene que estar bien preparada no solo físicamente, sino técnicamente", enfatizó Durán, quien también es profesor de kick boxing.

Palacios, que compite actualmente en la liga sanjuanina, se ha convertido en un referente de su disciplina, demostrando que el talento y la dedicación son la clave para alcanzar el éxito en un deporte que exige un alto nivel de preparación. Su victoria no solo es un logro personal, sino que también pone en evidencia el notable desarrollo del MMA en San Juan, una disciplina que continúa ganando adeptos y popularidad a nivel nacional.