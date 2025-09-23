El Mundial de Clubes de hockey sobre patines, que se disputará en San Juan del 1 al 5 de octubre, será más accesible para el público local. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte confirmó que, tras un acuerdo con Worldskate, entidad organizadora del certamen, se resolvió aplicar una reducción en los valores de entradas y abonos.

La medida busca facilitar el acceso de los sanjuaninos y visitantes a un evento de nivel internacional que promete colmar de pasión el estadio Aldo Cantoni.

Los nuevos valores quedaron de la siguiente manera:

Etapa de clasificación: General: $18.000 Platea oeste: $40.000

Semifinales, final y partido por el tercer puesto: General: $25.000 Platea oeste: $60.000 Abono general: $80.000 Abono platea oeste: $180.000

Desde la organización recordaron que quienes ya habían adquirido sus tickets pueden comunicarse al 264 5252488 para consultas o actualizaciones.