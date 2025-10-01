El Estadio Aldo Cantoni vivió una gran demostración de buen hockey en horas de la tarde. Barcelona de España aplastó a Andes Talleres por 9-1 en lo que fue el debut de ambos en el Grupo A del Mundial de Clubes de Hockey Sobre Patines San Juan 2025.

El conjunto español, que es el favorito a quedarse con la cita mundialista, fue contundente. Los mendocinos sufrieron con el poderío del equipo culé, en el que se destacó el sanjuanino Pablo Álvarez al marcar un triplete.

En el debut del Grupo B, Melbourne de Australia venció 4-1 a San Jorge de Chile. El equipo australiano cuenta con la participación especial de 4 sanjuaninos, el técnico Carlos López y los jugadores Facundo Peralta, Marcos Orellano y Matias Aciar.

Las entradas se pueden conseguir por AutoEntrada o en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni. El valor de las entradas es $18000 la general y $40000 la platea oeste.

Los sanjuaninos del Melbourne

El equipo de Melbourne desembarcó en la provincia y se les sumó una fuerte impronta sanjuanina, tanto en el cuerpo técnico como en la cancha. ¿El objetivo?: empaparse de la pasión local.

El técnico Carlos López, junto a los jugadores Facundo Peralta, Marcos Orellano y Matías Aciar, dialogaron con el móvil de Canal 13 sobre esta particular experiencia.

López, quien asumió la dirección técnica del equipo australiano, explicó que la inusual incorporación de hockistas y un cuerpo técnico sanjuanino responde a un claro objetivo: que los jugadores de Melbourne "entiendan cómo se vive el hockey sobre patines en San Juan".

El plantel cuenta con cuatro jugadores de la Preselección Argentina: tres son sanjuaninos y uno mendocino, quienes serán la columna vertebral del Melbourne.

López, un exjugador con vasta experiencia en Europa, fue realista pero motivador: "Intentaremos dar lucha hasta donde se pueda, y que disfruten de jugar en el Cantoni", expresó. Además, subrayó la importancia de enfrentar a rivales de primer nivel para que los australianos "se llenen de experiencia para llevársela a Australia" y así impulsar el crecimiento de la disciplina en su país.

Los hockistas sanjuaninos no ocultaron su entusiasmo por representar al equipo oceánico y ser parte de la cita mundialista en su provincia.

El joven Facundo Peralta destacó la alegría no solo por jugar el Mundial, sino también por el placer de "ayudar a crecer como jugadores" a sus compañeros australianos. La emoción es doble al tener la oportunidad de medirse con figuras que admiran: "Es un placer vestir esta camiseta, representar este equipo. Además, poder jugar en contra de 'Nolo' Romero, Facundo Navarro, a quienes ven seguidos por la tele, tenerlos con ese nivel que manejan, la verdad es que es increíble", afirmó Peralta.

Por su parte, Marcos Orellano eligió sumarse al Melbourne priorizando la experiencia y la calidad de los rivales que enfrentará. Orellano ve esta participación como un paso vital para la disciplina: "Esta participación nuestra con este equipo australiano tiene que servir para que el hockey siga creciendo y así se expanda más".

Para finalizar, Matías Aciar resaltó la trascendencia del torneo y la chance de chocar con grandes hockistas. El joven jugador se mostró seguro de que el público sanjuanino llenará el estadio y que parte del tradicional "calor" de los amantes del hockey será para el equipo de Melbourne, ya que tiene sangre local en sus filas.