Barrio Rivadavia al Nacional: necesitan ayuda para llegar a Ushuaia

El equipo de futsal masculino Sub-17 del Club Deportivo y Cultural Barrio Rivadavia se consagró campeón regional y ahora necesita de la ayuda de todos para poder cumplir su próximo gran sueño: representar a San Juan y a todo Cuyo en el Torneo Nacional que se disputará en Ushuaia.

El técnico, Martín Amaya, contó al móvil de Canal 13 que el equipo se ganó el pase al torneo, que se realizará del 29 de octubre al 2 de noviembre, tras una emocionante victoria en Villa Mercedes, donde los jóvenes jugadores vivieron su primer viaje grupal. "Los chicos estaban muy emocionados. Algunos no habían salido ni a Caucete. Ahora, tienen la posibilidad de ir a un Nacional, lo que sería muy bueno para ellos por la edad que tienen", expresó el entrenador.

El principal obstáculo para el viaje es la falta de fondos para el traslado de los 12 jugadores y dos miembros del cuerpo técnico. Si bien el hospedaje estará a cargo de la provincia anfitriona, el costo del viaje es un desafío para este club de barrio.

Un llamado a la solidaridad

Para evitar la sanción de dos años sin poder participar en torneos nacionales y regionales —que impondría el Consejo Federal en caso de no presentarse—, el equipo apela a la solidaridad de la comunidad. "La idea es que cualquier persona con lo poco que sea nos pueda colaborar", explicó Martín.

El club ha estado realizando rifas y vendiendo empanadas, pero necesitan un impulso económico más fuerte. Para quienes deseen ayudar, pueden hacerlo a través del alias: siempreceleste.17, a nombre de Érica Gardelotti.

El entrenador concluyó con un mensaje de esperanza y compromiso: "Vamos a intentar dejar lo mejor, así como lo hicimos cuando ganamos el Regional. Queremos dejar a San Juan en el primer lugar".

Los padres y el club entero están comprometidos en lograr que los chicos viajen y demuestren el talento sanjuanino en el sur del país.