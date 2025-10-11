Belgrano de Sarmiento se prepara para su debut en el Regional Amateur

El Belgrano de Sarmiento comenzó la preparación para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur, uno de los compromisos deportivos más importantes de su historia reciente, ya que es la primera vez que lo disputará. En este contexto, el periodista "Polo" Quiroga conversó con el flamante entrenador, Miguel Sánchez, quien inyecta una dosis de optimismo y experiencia al desafío.

Sánchez, un técnico con trayectoria en clubes sanjuaninos como Defensores de Boca Juniors de Los Berros, Huarpe, Atlético Alianza, Sportivo Los Berros y Sportivo Divisadero, reconoció las exigencias del calendario.

“Es un lindo desafío. Siempre que esté el fútbol de por medio, los desafíos son lindos. Quizás los tiempos no son los ideales, pero vamos a intentar recuperar con trabajo, dedicación, compromiso de parte de los jugadores, la comisión directiva y el cuerpo técnico para estar a la altura del Torneo Federal y la institución en la que estamos”, expresó el DT.

El entrenador destacó su constante actualización profesional: "Siempre estoy ligado al fútbol, siempre tratando de incorporar conceptos para no estar desactualizados y cuando llegue el desafío, como este, estar a la altura".

El compromiso de Belgrano no se limita al ámbito nacional. Raúl Salinas, presidente del club, señaló la complejidad de la doble competencia: “Vamos a enfrentar un campeonato muy distinto para nosotros, de otra categoría. Por eso tenemos que preparar el equipo para que afronte este compromiso que para el club es muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos descuidar el campeonato local”.

El cuerpo técnico tendrá la tarea inmediata de evaluar la condición física y futbolística de sus jugadores. Según Salinas, el conocimiento previo de la base del plantel es una ventaja, pero el foco estará puesto en la adaptación de las nuevas incorporaciones. “El tema será con los nuevos jugadores, con ellos tienen que trabajar. Estos jugadores a su vez deben de conocer el juego que tienen los jugadores de Belgrano”, explicó.

El club dispondrá de un cupo de 40 jugadores para poder afrontar de manera competitiva ambos torneos, buscando el equilibrio entre la ambición nacional y la defensa de su rendimiento en la liga local.