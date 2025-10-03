El mundo tuerca sanjuanino cuenta los días para que vuelva a rugir el Autódromo El Zonda, tras 6 años de parate. El 10, 11 y 12 de octubre el automovilismo nacional tiene una cita, tan esperada como histórica, a la que, un sanjuanino que sabe lo que es correr en este mítico circuito, quiere vivirla desde muy cerca.

Fabricio Benedetti, quien lleva tres años retirado como piloto, decidió que será parte de esta fiesta del deporte sanjuanino. Además de correrse el TC 2000, los apasionados del deporte motor podrán disfrutar de El Zonal Cuyano, que, como condimento extra, contará con el regreso a la pista de este deportista que tantas alegrías le ha dado a la provincia.

En una charla con el móvil de Canal 13, Benedetti confesó: "En lo personal siempre traté de que el Autódromo se pusiera nuevamente en funcionamiento"

"Este gobierno, de la mano de Marcelo Orrego se puso a trabajar y logró la aprobación”, agradeció el piloto. Además, aseguró: "Será una linda reinauguración. Veo a mucha gente con ganas de ir al Autódromo El Zonda"

El piloto pidió a los sanjuaninos que llenen el cerro y que abunden los asados y el fernet, generando así el clima ideal para vivir una gran cita para el automovilismo argentino "Espero ver a los chicos agarrados del alambrado, que es como inicié yo mi pasión, agarrado del alambrado de la Curva de la Víbora", soñó.

El Renault Clio, el cual alquiló en Mendoza, fue probado por el experimentado piloto junto a Rodrigo Mulet, que es el piloto Nº1 de la categoría, ya que corre en un auto mellizo del Clio con el que competirá el sanjuanino. "Me subí después de muchos años sin andar, el auto anduvo muy bien, quedé a un segundo o dos, que no es mucho para el tiempo que llevaba sin andar, así que espero ansioso a los entrenamientos"

Benedetti defendió el folklore que siempre a popularizado al mítico circuito, asegurando que "el Villicum está hecho de otra manera y es para otro tipo de evento más avanzado". El consagrado deportista sanjuanino expresó: "El Zonda tiene el folklore del viejo automovilismo. Lo único que cambió es que antes íbamos con la sombrilla y ahora vamos a ir con el gacebo, pero el asado, el fernet, los amigos y quedarse viernes, sábado y domingo va a suceder y hay mucha gente que se está preparando para eso, por lo que creo que se vivirá una gran fiesta en la quebrada"

Por el gran parate que tuvo El Zonda, muchos pilotos de varias categorías del automovilismo argentino, como El Zonal Cuyano y el TC 2000 no corrieron nunca en la pista del histórico autódromo. Benedetti citó a otro grande de la historia del deporte motor nacional como Josemaría "Flaco" Traverso, al expresar: "Te venís a recibir de piloto en el Eduardo Copello"

"Hay que domarlo al Zonda nuevamente", manifestó entre risas Benedetti.

Mirá la nota aquí: