Luego de estar internado durante tres días, Miguel Ángel Russo recibió el alta médica en la tarde de este viernes. El técnico de Boca estuvo alojado en el Instituto Fleni por una infección renal, enfermedad que ya superó.

Sus allegados contaron que durante todo el tiempo que estuvo internado, Miguel estuvo bien de ánimo, a pesar de la internación e insistía con regresar a su casa. Pese al deseo del DT, los médicos estaban preocupados por la bacteria que le encontraron y por su cuadro general, descartaron el tratamiento ambulatorio, por lo que ordenaron que permaneciera en el sanatorio.

En los últimos días, Russo -quien tiene 69 años- fue visitado por su hijo Ignacio (actual delantero de Tigre) y también Claudio Úbeda, su ayudante de campo y quien se hizo cargo de los entrenamientos del Xeneize ante su ausencia.

Más allá de que las autoridades de Boca lo acompañaron y estuvieron en todos los detalles de su internación, desde el club no emitieron ningún comunicado oficial sobre su estado de salud.

Miguel Ángel Russo regresó a su hogar en la tarde de este viernes tras recibir el alta y deberá volver al Fleni el lunes para hacerse unos chequeos médicos luego de la infección urinaria. Aún no trascendió cuándo podría volver a dirigir los entrenamientos del equipo, que se prepara para visitar a Rosario Central el domingo 14 de septiembre por el Torneo Clausura.