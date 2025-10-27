Boca necesitaba ganar su partido postergado para seguir firme en su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026 y lo hizo. El Xeneize que es dirigido por Claudio Ubeda venció 3-1 a Barracas y regresó a la zona de Libertadores.

El partido que se jugó en el estadio Claudio Fabián Tapia, correspondia al choque entre ambos por la fecha 12º de la zona A del Torneo Clausura. Este encuentro fue postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo.

Con este resultado, Boca sumó 20 puntos en la Zona A, metiendose como tercero de forma parical a la siguiente ronda. Pero lo más importante de la jornada fue que en la tabla general sumó 53 unidades, que le permitieron superar por uno a River, con el que se cruzará en la penúltima fecha en La Bombonera.

El trámite de juego

Si bien el local arrancó el partido con la temprana expulsión de Iván Tapia por doble amarilla, para el equipo de La Rivera el trámite se le hizo muy complicado. A los 20' Candia le pasó la pelota a Insúa, quien marcó un verdadero golazo desde 30 metros, que descendió fuerte dejando sin posibildiades de reacción a Marchesin.

De ahí en más, Boca tomó las cosas con calma y comenzó a intentar llevar peligro al área de El Guapo. Las chanches concretas no llegaron, pero el local tampoco lo lastimó.

El segundo periódo fue otro cantar para el Xeneize. Miltón Delgado y Leandro Paredes se adueñaron del mediocampo y comenzaron a tejer la supremacía xeneize que llegó con un gol de Miltón Giménez a los 53', gracias a una tosudez de Ezequiel "Changuito" Zeballos que luchó una pelota en la entrada del área rival.

Boca era más y consiguió dar vuelta el resultado. Barinaga desbordó por derecha y metió un centro que conectó de gran manera el nueve, que selló un doblete a los 56'. Fue una ráfaga de efectividad con la que el equipo de Úbeda no contó en otras fechas.

El tercero llegó tras un desborde por derecha de Zeballos que metió un buen centro para que apenas pudiera conectar el uruguayo Miguel Merentiel. 3-1 y partido cerrado para el xeneize.

Lo que restó del compromiso fue un trámite para Boca que se encontró con un Barracas ya derrotado. El pitazo final selló un gran resultado para el Xeneize que sigue firme en su objetivo de clasificar a la Libertadores 2026.